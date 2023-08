V75-1

3 Matiere besegrade 7 In Love Mearas på Visby senast och nu möts de igen. Båda har vettiga lägen och det kan bli en duell mellan dessa igen. 2 Notorious Zon kördes optimistiskt senast och stumnade. Har bra form och är ett skrällbud. 12 Izola Silvåkra lär få det kämpigare den här gången från spår tolv.

V75-2

9 Jobspost har gjort bort sig två gånger i rad. Men kapaciteten är hög och distansen är passande denna gång. Revansch? 5 Great Time Trot var duktig senast och borde gå framåt med det loppet. Tidigt bud. 3 Effective visade form som tvåa senast och kommer troligen att vinna lopp inom kort.

V75-3

1 Expo Wise As imponerade vid E3-segern senast och drog ett bra spår. Även om det finns snabba hästar utvändigt tror jag inte att han blir fast. Hästen att slå. Det finns flera som är på väg upp. 4 S.G.Dracarys var ju tvåa bakom favoriten senast de möttes och är under fortsatt utveckling. 7 Global Escape är bra.

V75-4

8 Mister Hercules var duktig senast även om han inte fick slag på ledande Click Bait. Han känns allround och trots åttondespåret borde han bli segerfarlig här. 7 Charmant de Zack är ingen bluff och ska ses som en het utmanare. 4 Global Badman fick inte chansen senast. Har ett bra läge och är med i striden.

V75-5

5 Lindysmusclemania var bra även om han förlorade senast. Han har gjort flera bra insatser i rad och det blir spännande att se honom över sprinterdistans, det borde inte vara något minus. 3 Filippa B.J. har ett bättre läge än senast och kan säkert springa en 1.10-tid på bra bana. 2 Mellby Imperial gav ett bra formbesked senast.

V75-6

2 Kinglet Bird vann lätt i debuten för Daniel Redén och förutsättningarna ser fina ut denna gång. Kanske omgångens bästa spik. 4 Larah Westwood är Magnus A Djuses vapen och hon har visat härlig form. Rysaren är 5 Kitty Hawk som är klart bättre än raden visar. 8 Coral Coger känns bortlottad denna gång.

V75-7

Stall Gocciadoros 3 Don't Say Gar har gått från klarhet till klarhet på sistone och spåret blev i det närmaste perfekt. Måste streckas. 2 Born to Run, 4 Donizetti och 11 Hidalgo Heldia är tre bra hästar som man inte heller kan räkna bort. 8 Aragorn As är klart bra men spåret kan ställa till det för honom nu.