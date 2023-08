V75-1

Visst finns det några bra motståndare i fältet, men så bra som 5 Hankypanky Pinkman har varit på sistone har jag ändå svårt att tro på förlust. Bara gå ut hårt med ett singelstreck som jag läser det. Någon av 9 Kingslayer Pellini eller 11 Kapten Brodde lägger beslag på andraplatsen?

V75-2

8 Karat River och 12 Laredo Boko drog de två sämsta spåren vilket försvårar, men jag tror ändå att den förstnämnde kommer att vara med i segerstriden. 9 Charliebrown Effe visade rätta formen vid V75.-segern senast och går hela vägen in i mål. Utgångsläget är rätt så okej för hans del.

V75-3

6 Danger Bi gjorde debut på svensk mark senast och var lysande då han besegrade bra hästar och har man konserverat den formen är han i allra högsta grad aktuell. 2 Make It Schermer har form och räknas om han hushåller med krafterna. 5 S.I.P. blir allt bättre för varje start?

V75-4

Många av försöksvinnarna har imponerat i Klass II-finalen. Mitt förstaval blir 5 It's Peppertime som vann från bakspår i sitt försök och enkelt besegrade en så pass bra häst som 4 Keep Gamble. 3 Always Face och 9 Always a Pleasure är två outsiders trots tuffare motstånd.

V75-5

Trion 2 Global Dash, 4 Robthebank och 6 Chestnut fick hyfsade lägen och farliga alla tre, mycket avgörs nog med löpningsförloppet. Global Dash är snabbast ut? Jag kommer inte att släppa 1 Rossi Garline som verkligen står på tur för en seger. 10 Smile Silvio är väldigt bra han också.

V75-6

På läget måste 3 Destiny Effe räknas tidigt. Hon övertygade senast men det är 500 meter längre väg till mål denna gång och hårdare emot. 7 Celiaz, 13 Isabelle Cash och 15 Collier I.T. håller samtliga hög klass och ska räknas. Däremot blir det tuffare för 8 La Sassicaia denna gång.

V75-7

8 Admiral As fick spår åtta och det kan försvåra uppgiften i storloppet. Men den långa distansen gör att spåren inte är lika utslagsgivande. 8 Hades du Vandel och 10 Kentucky River ska räknas i segerdiskussionen. Det gäller även 3 Power med tanke på att han drog ett fint startspår.