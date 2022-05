Per Nordström har unghästar som sin specialitet och nådde enorma framgångar under 2021. Nu börjar storloppsäsongen med Kungapokalen och Drottning Silvias Pokal denna helg och Jägersro-tränaren har hästar med i båda avdelningarna.

Att stallformen är hög fick vi ett kvitto på nyligen då det blev dubbelseger på V75 tack vare Kentucky River och Önas Prince. Två betrodda hästar.

Men skulle det bli seger i något av loppen på lördag är det en skräll för V75-spelarna. Hästarna låter dock redo.

– Good Vibes (V75-1) var jättebra i försöket och tog på vinnaren sista biten. Jag tror att hon är mogen att göra sin livs bästa insats. Nu har Good Vibes fått två snälla lopp och tål att gå lite tuffare. Jag ändringar inget och kommer att köra som att jag har en riktigt bra segerchans.

– Felix Orlando (V75-3) är lättkörd och travsäker och därför lånar jag ut honom. Den här gången blir det jänkarvagn och båda mina hästar ska räknas bakom Francesco Zet och Iznogoud Am.

– Down Under (V75-3) blev rullig när det blev lite körning i försöket och jag ska göra lite ändringar till finalen. Nu blir det annan sko fram och barfota bak. Down Under var jättefin i tisdagens träning och båda hästarna har fin form, säger Per Nordström

Många av loppen ser favoritbetonade ut. Det behövs en eller två skrällar för att jobba upp utdelningen. Sitter månne Per Nordström på någon av dessa?

