V75-1

6 Borups Victory har glänst vid två raka V75-segrar och är på väg att blomma ut till något riktigt bra. Nu går han upp i klass men känslan är att han kommer att klara sig bra i Silverdivisionen också. 9 Axel Ruda var bra trots förlusten senast och fungerar bra i ryggar.

V75-2

Mycket öppet lopp. 4 Frazze kan vara med i striden igen om inte fjärdespåret vållar några bekymmer. 8 S.G.Mistral var duktig tvåa på V75 nyligen och kan slå tikll om det löser sig från läget. 2 Catch Me är inte distansgynnad men ska ändå räknas med vissa möjligheter.

V75-3

5 Chapuy fullföljde bra som tvåa bakom Four Guys Dream i lördags. Den här gången ska han ha bra chans att ta hand om ledningen och han stannar där länge, även om det är medeldistans nu. 1 Spickleback Face ska vara uppåt i form. Farlig om det klaffar.

V75-4

Tre bra hästar på de innersta spåren. 1 Castor the Star (lopp i kroppen nu), 2 So Far Away Ås (toppform) och 3 Indigo (knappt slagen i V75 senast) är de som vid första anblicken måste streckas tidigt. Blir det ordentlig körning från början är även 9 Feel the Benefit aktuell.

V75-5

9 Fabulous Pellini var enastående senast då hon avgjorde mot Axel Ruda från dödens. Borde inte vara sämre med loppet och möter enbart ston den här gången. Spikförslag. 7 Carry Cash har varit mycket bra på slutet och känns som den främste utmanaren.

V75-6

Rick Ebbinge har två hästar med i loppet, båda med bevisad form. 6 Bahia fick ett lite bättre läge än stallkamraten 8 Cassandra Ferm vilket kan tala till hennes fördel. Båda ska ses med chans. 7 Madame Norrgård kan också vara ett segerbud om hon sköter sig.

V75-7

3 Global Above All har dragit ett bra spår den här gången och är formen lika fin som i de senaste starterna är han med och slåss om segern. 7 Vincent C.D. har jättebra form och kan duga om det löser sig från läget. 6 Babaris och 10 Al Pacino är inte heller golvade.