V75-1

6 Bottnas Idol gjorde bort sig innan loppet hade startat senast. Snöpligt, men här har han chans till snabb revansch. Det var positiva tongångar inför loppet senast så formen ska sitta där fortfarande. Duon 1 Red Hot Roadster och 8 Ture L.A. är två tänkbara motbud

V75-2

1 Nyras Lars R. var jättefin vid segern senast på nytt rekord och från ett bra läge är han en het segeraspirant på lördag också. Per Nordström har två hästar med i loppet och väljer att köra 10 Fairplay. Sedan har 5 Böhmaren framspår denna gång och kan vara en luring.

V75-3

Tunnare Gulddivision denna vecka med endast åtta hästar till start. 5 Rackham har säkert gått framåt med det förra loppet i kroppen och ska vara med i striden. Startsnabba 6 Dear Friend kan man inte räkna bort här. 7 Cicero T.G. visade hyfsad klass i fjol.

V75-4

1 Woodbury Wine har innerspår över kort distans och man siktar nog på ledning från start till mål, men då gäller det också att man ska kunna svara ut startsnabba 3 Mission Beach och det är inte så enkelt. Vid bra tempo gynnas 5 Nina Ginto kraftigt. Tvåhästarslås?

V75-5

Det är förvisso årsdebut för 1 Kentucky River men Per Nordströms hästar brukar vara vältränade när det kommer ut efter vila och på ren grundklass är han ett givet streck. Tänkbar spik. 12 Wish Me Magic känns bortlottad och 5 Romero är uppe i en tuffare klass nu.

V75-6

10 Beauty Smart Face är bra för sin klass och strular det inte för mycket från bakspåret kan hon lösa detta. Men det är ju Diamantstoet där det ofta skräller. Formstarka 4 Nunja och 5 Broccoli Bell är tidiga bud även om de börjar från snäva startspår.

V75-7

6 Lozano di Quattro var grymt fin i comebacken senast och blir att räkna med igen, även om distansen är lite kortare den här gången. 3 Keystone Cash kan en del och med dessa förutsättningar ska han inte inte räknas bort. 10 Leroy Boko besitter fina fartresurser.