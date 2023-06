V75-1

Några av de bättre hästarna fick luriga lägen. Jag tänker bland annat på hemmahästen 8 Maybach W.F. och 11 Marlon Boko som var så positiv som tvåa i lördags. 2 Global Dash och 3 Global Attention fick däremot bra spår och jag tror att vinnaren kan finnas i den duon.

V75-2

8 Holy Moses Mearas vann den här tävlingsdagen i fjol och siktet är inställt på en repris. Han var fin i genrepet senast och trivs på den långa distansen. 2 Nils Zonett, 5 Barolo Gene och 10 Florence Ima är tre hästar som ska räknas tidigt bakom Holy Moses Mearas.

V75-3

2 Longgone River kom aldrig in i matchen från bakspår senast och den starten kan man dra ett streck över. Nu står han bättre till och ska räknas. Stall Wäjerstens duo 3 Debonair Mary och 5 Byron Face är två motbud. Vid överpace gynnas 10 Gamin de Larre kraftigt.

V75-4

Här kan det bli hemmaseger. Roger Nilsson har två fina hästar med i loppet i form av 1 Burn Notice och 10 Galant Ima. Från Gävle kommer 6 Across the World i ett angeläget ärende och är ett tidigt bud. 5 M.T.Special Girl är i kanonform och kan slå till igen.

V75-5

8 Blumen Indal imponerade senast men det är tufft emot och från spår åtta har han ingen straffspark. 5 Laredo Boko har gjort rejäla lopp och ska tas på allvar. 7 Laradja Vrijthout har varit positiv bakifrån två gånger i rad och kan vara farlig att räkna bort på förhand.

V75-6

2 Samedi vann enkelt från ledningen senast och blir segerfarlig igen om inte spåret ställer till det. 11 Mahala var godkänd på V75 senast och kan vara med i striden trots spåret. Tilläggsduon 13 Invidia och 14 Juno Beach är inte heller helt avsågade om det stämmer lite på vägen.

V75-7

1 Francesco Zet drog ett innerspår och det öppnar upp för spekulationer. Visst finns det en teoretisk chans att han kan bli instängd? 2 Castor the Star öppnar snabbt och tar sig förbi? Men om det löser sig för Francesco Zet vinner han. 5 Just Believe var positiv i lördags och kan sluta topp tre igen.