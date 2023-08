ANNONS: Köp din andel i Stora systemet här

V75-1

TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Across the World, O. Kylin Blom 1%

– Trodde jag skulle vara lite bättre senast, men han var mest seg hela vägen. Allt har verkat bra efteråt och han har fått passande läge då han kan öppna rätt snabbt. Han är ny i klassen, men borde få en fin resa och kunna tjäna fina pengar, säger Oskar.

2 Notorious Zon, M Malmqvist 8%

Kördes optimistiskt senast och höll farten bra som fyra. Har fin form och grejar spåret. En outsider.

3 Matiere, F B Larsson 20%

Fin senast då han plockade ner In Love Mearas. Farlig igen med klaff.

4 Waterford Wine, M A Djuse 5%

– Har haft svåra lägen på sistone och har kanske visat mer i träning än tävling hos mig. Det blir barfota, vanlig vagn och troligtvis ett norskt huvudlag nu, säger Mattias Djuse.

5 Queen, U. Ohlsson 2%

– Hon var jättebra senast och klev iväg utan problem från ett fjärdespår och borde gå iväg bra nu också. Hon var så pass fin senast att jag inte vill ändra på något och jag tror på en fin insats igen, säger Jennifer Persson.

6 Leroy Boko, C. Lugauer 8%

– Han var intte som bäst senast och det kan ha berott på långresan i värmen. Han tränar normalt och läget är toppen då han kan öppna snabbt. Vi fortsätter med skor och vanlig vagn, säger Conrad Lugauer.

7 In Love Mearas, Ö. Kihlström 35%

– Gick bra senast, det gick väldigt fort till slut och jag tror inte att distansen var till hans fördel. Den som vann var jäkligt bra men nu tror jag distansen är mer passande för In Love Mearas och så tror jag även att han gått framåt lite till. Han verkar ju dessutom vara fruktansvärt snabb ut i volt. Det ser ut som han ska klara barfota runt om bra så vi provar att även rycka framskorna nu, säger Daniel Redén.

8 Yohan Hills, B. Goop 6%

– Han har gått jättebra i de tre senaste starterna. Han tränar bra så formen ska vara oförändrat fin. Nu blev inte spåret det bästa och han behöver lite tur på vägen. Men stämmer det kan han ha platschans, tror Petter Zadel i stallet.

9 Future Sox, C J Jepson 1%

– Hon fick bakspår nu vilket var synd. Hon är uppfräschad efter senast och har tränat bra. Hon står perfekt inne på pengarna så vi måste testa. Jag tycker det såg lite småtrevligt ut. Det kan eventuellt bli bakskor nu, säger Jörgen S Eriksson.

10 Blauer Max, O J Andersson 0%

– Han gick bra på V75 senast och jag tycker fortsatt att han håller bra form. Tyvärr småtrist utgångsläge här med bakspår och vi blir lite utlämnade till vad de övriga hittar och hur det löser sig, men räknar med att han gör en liknande prestation som senast, säger Oskar J Andersson.

11 Isas Dream Boy, P. Lundberg 3%

– Han blir bara bättre och bättre. Men han missgynnas kraftigt av läget då han helst ska vara med där framme för att ta i ordentligt och vi får ligga lite lågt nu. Vi ska testa med ett helstängt norskt huvudlag för första gången, säger Sölve Bäck.

12 Izola Sivlåkra, M. Foss 5%

Vann ett överpacat lopp senast. Får det tuffare den här gången.

TIDSRANKEN: 13,2: 12 Izola Silvåkra. 13,5: 2 Notorious Zon. 13,6: 8 Yohan Hills. 13,7: 10 Blauer Max.

V75-2

TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Timotejs KaramelL, E. Leo 5%

– Hon är i bra form, nästan sjövild här hemma. Men innerspår var inget jag önskade, det är inte säkert att hon sköter sig och det blir nog ingen ledning i alla fall. Men sköter hon sig tror jag inte att hon gör bort sig, hon har fin styrka, säger Linn Andersson.

2 Picobello, O J Andersson 6%

– Vann säkert senast och är en sköning som inte gärna tar ut sig fullt ut, men styrkan är god och nu har det blivit dags att prova V75. Han är långsam ut och inte helt lita på, så spår två var bästa möjliga. Vi har siktat hit då det är lång distans. Jag räknar med att han ska göra en fin prestation, hoppas vi är med bland de tre-fyra främsta, säger Oskar J.

3 Effective, S. Persson 13%

Form och bra varje gång. Bör räknas.

4 Gingras, P G Norman 3%

– Han har visat klar uppryckning och gick bra mot tuffa häsar senast. Det är debut över lång distans men jag tror att det ska fungera bra. Vi siktar in oss på ett snällt upplägg och jag är övertygad om att han kommer att göra ett bra lopp, hur långt det räcker får vi se, säger Peter G Norman.

5 Great Time Trot, E. Adielsson 24%

– Han var inte riktig färdig i början av karriären men gjorde det bra. Sen blev han skadad och har varit borta lite väl länge men har kommit tillbaka fint. Han bör ha mått bra av loppet från senast och vara ännu vassare nu. Jag tror inte att jag drar några skor över lång distans. Han bör hävda sig väl i klassen, säger Svante Båth.

6 Diamond Sox, C J Jepson 2%

– Hade varit ifrån ett tag inför senast och var bättre än vad jag väntat mig. Barfota gav en extra växel. Det är lite av en slugger och distansen borde vara till hennes fördel. Hon agerar lite trögt i loppen och jag ska kolla med kusken om vi ska stänga in henne lite, säger Jörgen S Eriksson.

7 Jax Journey, J. Kontio 2%

Årsdebut och borde behöva loppet.

8 Global Cryformama, M. Jakobsson 2%

– Hästen är snabb ut men det känns inte som läge att ladda från åttondespår över lång distans. Det såg ut som några av de bättre hästarna hade bakspår och vi kanske kan få lite draghjälp av dem över slutvarvet. Det var första barfota senast och vi fortsätter så, säger Magnus.

9 Jobspost, M E Djuse 18%

– Han känns bra i träningen och sköter han sig den här gången tror vi på en bra prestation. Synd på läget men Jobspost är kapabel och distansen ska passa bra, säger William Ekberg i stallet.

10 Dajanov, B. Goop 15%

– Var fin senast och blir bara bättre och bättre. Lång distans ska passa bra. Jag kan inte motståndet så bra men han ska inte vara helt borta ur segerdiskussionen, bland de tre kan han vara, säger Peter Zadel i stallet.

11 Erjon, M A Djuse 3%

– Han håller fin form men har fått ett svårt läge och därför får jag ligga lite lågt. Barfota, bike och helstängt huvudlag, säger Mattias Djuse.

12 Nikylon, J. Westholm 2%

– Har varit långt framme i två V75-lopp och har visat att han duger i klassen. Kan vara bland de tre trots läget, säger William Ekberg i stallet.

TIDSRANKEN: 14,2: 12 Nikylon. 14,5: 4 Gingras. 14,6: 11 Erjon. 14,7: 3 Effective. 15,3: 5 Great Time Trot.

V75-3

TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Expo Wise As, A. Gocciadoro 54%

– Vi har flera tuffa utmanare, men när jag sitter bakom den här hästen är jag inte rädd för någon. Det känns som hästen har en Ferrari-motor; jag har aldrig haft en häst med sådan här styrka. Spåret är förmodligen inte det bästa för honom, men ju mer han tävlat desto mer har han mognat. Det blir skor runt om, öppet huvudlag och jänkarvagn igen, säger Alessandro.

2 Immortal Doc, C J Jepson 2%

– Visade form senast, ska kunna vara med bland de tre, tror Fredrik Wallin.

3 Vegas Wania, M A Djuse 4%

Pausat. Dunkel form för dagen.

4 Caviar from Mine, Ö. Kihlström 2%

– Han har blivit bättre och bättre för varje start och har sett fin ut i jobben efter förra loppet.. Känslan är att kort distans inte är något minus och bakom favoriten är han en av de som räknas, säger William Ekberg i stallet.

5 S.G.Dracarys, Ö. Kihlström 14%

– Honom har det gått spikrakt med och jag är jättenöjd. Han möter de bästa men är nog inte sämre själv. Han känns mycket fin efter senast. Nu blir det barfota bak och i övrigt som senast, säger Roger Walmann.

6 Epsom As, U. Ohlsson 7%

Bra varje gång, kan inte avskrivas.

7 Global Escapde, D. Wäjersten 2%

– Svarade för en riktigt fin insats senast, det är en fin häst. Han kan öppna väldigt snabbt men det är svårt från gång till gång med treåringarna att veta hur de öppnar, men jag skulle inte bli förvånad om han når täten. Bakom Goacciadoros häst ska han räknas, säger Oskar Florhed.

8 Frank S.H., F. Persson 1%

– En jättefin häst och jag är nöjd med allt gällande hästen men inte med förutsättningarna. Han hade haft karledsproblem och ska ha mått bra av genomköraren senast. Han kan vara bättre nu med spåret är tufft. Jag ändrar inget, säger Fredrik.

9 Fiftyfour, K. Ecce 8%

– Jag har varit jättenöjd med honom i båda starterna, även om han kanske vann intetsägande senast så avslutade han sista 200 meterna efter 1,04. Han vann väldigt lätt med krafter kvar. Han är bra nog att vinna men då måste det flyta på rejält från bakspåret, säger Tomas Malmqvist.

10 King of Twilight, S. Persson 1%

Seger härifrån känns långsökt.

TIDSRANKEN: 11,2: 1 Expo Wise As. 12,2: 7 Global Escape. 12,3: 6 Epsom As, 9 Fiftyfour. 12,6: 2 Immortal Doc.

V75-4

TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Milliondollarrhyme, F B Larsson 7%

Snabb ut och lär få en bra resa. Vinner inte så ofta numera men kan inte räknas bort helt på läget. Har vunnit på distansen förut.

2 Revelation, M A Djuse 10%

– Han var inte trött vid galoppen senast. Vi har kollat upp honom efter senast men det finns inga fel på honom. Vi kommer att köra barfota runt om den här gången och skulle han sköta sig kan han vara långt framme, tror Timo Nurmos.

3 Readly Lavec, O J Andersson 6%

– Kändes fantastiskt fin senast, men loppet blev ju vad det blev och var över då luckan kom. Han tränar normalt hemma och nu fick vi ett bra spår, så det blir full gas från start för att hitta ner till innerspår. Sen har jag väl inga planer på att köra i spets över lång distans i guld då jag inte är helt säker på formen. Kan han vara bland de tre-fyra främsta är jag nöjd. Helstängt norskt för första gången, säger Oskar J Andersson.

4 Global Badman, D. Wäjersten 30%

– Global Badman fick inte fritt senast och det fanns sparade krafter i mål. Det känns som att han är riktigt bra i ordning och förhoppningsvis kan han komma till ledningen den här gången. Hästen har inga problem med distansen och det ser ut som en intressant uppgift på förhand, säger Oskar Florhed i stallet.

5 Consalvo, S. Raitala 6%

– Han kommer med toppform men det är alltid tuffare i Sverige än hemmavid. Han är stark så distansen ser jag som ett plus. Blir han trea-fyra är vi jättenöjda och vi ändrar inget, säger Markku Nieminen

6 Doctor Doxey Zenz, P. Lennartsson 1%

Visat fin form på slutet men brukar inte räcka i Gulddivisionen och gör det knappast nu heller.

7 Charmant de Zack, A. Gocciadoro 11%

– Han var inget extra senast i Årjäng och tävlade inte på samma nivå som på Solvalla. Dagarna efter Årjängsloppet så upptäckte vi att han hade lite problem med sin hals. Hästen startade över lång distans på Eskils-tuna i juni och avslutade jättebra efter att suttit sist. Om jag får en bra position är han säkert med långt fram. Det blir inga ändringar, säger Alessandro Gocciadoro.

8 Mister Hercules, Ö. Kihlström 21%

– Gjorde ett bra lopp senast efter att ha varit dålig gången innan. Nu fick han dåligt läge men 2 640 meter ska han inte ha några bekymmer med och den här gången kanske han får gå bakifrån också. Han har fått ganska tuffa jobb efter Rättvik, i måndags fick han gå riktigt tufft så jag hoppas att han ska vara minst lika bra som senast. Inga ändringar, säger Daniel Redén.

9 Henry Flyer Sisu, M. Foss 1%

Har galopperat bort sig i två av de tre senaste starterna. Hyfsad form, men får inrikta sig på ett smyglopp och en mitten-placering.

10 Diamanten, B. Goop 3%

– Han var jätteduktig senast och jag tror dessutom att han kommer att gå framåt med det loppet i kroppen. Distansen spelar ingen roll, han är allround. Får han ett bra smyglopp kanske han kan vara med bland de tre-fyra främsta igen, säger Peter Zadel i stallet.

TIDSRANKEN: 12,3: 8 Mister Hercules. 12,7: 1 Milliondollarrhyme, 7 Charmant de Zack. 12,9: 3 Readly Lavec.

V75-5

TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Denarius, O. Kylin Blom 2%

– Var med i en riktigt hård körning senast som resulterade i galopp till slut. Allt har verkat bra efteråt och han har fått passande förutsättningar med både distans och läge. Hästen är väldigt startsnabb, men trivs bäst i ryggar så vi provar att släppa till någon bra konkurrent. Med tanke på läget ska han ses med lite chans. Vi återgår till barfota runt om, säger Oskar Kylin Blom.

2 Mellby Imperial, M A Djuse 24%

– Han var inte vässad inför förra starten och gjorde det riktigt bra med tanke på det.. Jag tror han är ännu bättre på lördag och nu blir det jänkarvagn, säger Timo Nurmos.

3 Filippa B.J., J. Kontio 23%

– Jag tycker att hon gjorde det bra senast då hon fick gå på lite för tidigt. Jag är jättenöjd med läget den här gången och det taktiska sköter Jorma som vanligt. Det är några bra hästar emot men jag tror att hon är bland de tre främsta åtminstone. Inga ändringar, säger Sibylle Tinter.

4 Corazon de B., P. Lennartsson 2%

– Han blev sur efter omstart senast. Han ledsnade och galopperade. Nu tror jag på en bra insats och det blir racrebalans. Senast var det norskt huvudlag för att vara lugn i starten. Nu blir det helstängt huvudlag, bike samt barfota runt om. Jag tror att kort distans kan passa fint då han lärt sig öppna allt bättre, säger Per Lennartsson.

5 Lindymusclemania, D. Wäjersten 29%

– Han gjorde det bra senast även om han fick ge sig sista biten mot en annan häst från stallet. Han kändes urstark i måndagens jobb och det ska bli intressant att prova honom över sprinterdistans vilket borde vara en fördel. Det känns som en bra chans, inga ändringar, säger Oskar Florhed i stallet.

6 Marlon Boko, Ö. Kihlström 8%

– Han gjorde ett kanonlopp senast på Dannero och avslutade mellan 10,5-11,0 sista varvet. Han tränar varken bättre eller sämre än vad han brukar göra och håller nog formen. Kommer han bara till så ska han räknas tidigt bakom Lindysmusclemania, säger Oskar Florhed i stallet.

7 Joy Alissa, O.Alsén 1%

Vann på Åland senast. Knappast nu.

8 Rally Inge, P G Norman 0%

– Han var lite uppåt senast. Men han fick ett alldeles för dåligt läge den här gången och det är ingen idé att ladda från start. Vi smyger med och hoppas på pengar, säger Peter G Norman.

9 La Sassicaia, M E Djuse 2%

– Hon spurtade bra när hon fick fritt senast och håller fortsatt fin form. Det ser dock ut som en rätt tuff uppgift från bakspår över kort distans. Barfota, bike och helstängt, säger Mattias Djuse.

10 So Far Away ås, K. Haugstad 0%

Pausat två månader och kan behöva loppet i kroppen först.

11 Lucifer Boko, W. Karlsson 1%

Nyttig form men iskallt läge. Tufft.

12 Dynamite Sensation, C J Jepson 2%

– Han är verkligen i en härlig fas för dagen. Senast lyckades han ju vinna trots samma spår och formen känns fortsatt på topp. I första hand får vi hoppas på tempo och att vi kan nypa några till slut, säger David Persson.

TIDSRANKEN: 10,9: 2 Mellby Imperial. 11,0: 3 Filippa BJ, 12 Dynamite Sensation. 11,4: 6 Marlon Boko, 9 La Sas.

V75-6

TRÄNARKOMMENTARERNA

1 A Teaser, E. Adielsson 6%

– Avslutade bra senast och kan öppna fint så innerspåret är bra. A Teaser får en fin resa på innerspår och löser det sig har hon även en vass avslutning. Det blir debut med barfota bak, sen tävlar hon i vanlig vagn och med ett helstängt huvudlag, säger Mattias Djuse.

2 Kinglet Bird, Ö. Kihlström 53%

– Var jättefin senast och Örjan var också väldigt nöjd. Hon behövde det loppet inför detta med tanke på att hon bytt träning och antagligen fått tyngre träning än tidigare. Hon lär gå framåt en hel del och jag har siktat på detta. Vi fick ett smaskigt läge och verkar vara väldigt startsnab. Vi ska lätta henne lite i balansen nu, säger Daniel Redén.

3 Esmeralda Bez, A. Gocciadoro 4%

– Körde jag inte mitt bästa lopp med senast, men hästens prestation tycker jag inte att det var något fel på. Det blev lite för täta starter och därför fick hon ett tävlingsuppehåll. Hon är bättre fysiskt nu. Jag förväntar mig att hon slutar bland de tre, inga ändringar, säger Alessandro.

4 Larah Westwood, M A Djuse 17%

– Har ett fint spår och är ju väldigt startsnabb så Magnus får ladda iväg. Hon håller mycket bra form och har ju visat att hon duger mot de allra bästa i kullen. Barfota, jänkarvagn och halvstängt, säger Mattias Djuse.

5 Kittty Hawk, B. Goop 4%

– Har gjort bort sig två gånger i rad och haft en paus, men vi har hela tiden siktat på detta lopp. Jag tror att hon kommer att sköta sig nu när vi byter till vanlig vagn och hon har bra kapacitet, säger Stefan P Pettersson.

6 Knickers Sisu, U. Ohlsson 5%

– Hamnade snett på det senast och då fick hon istället ett snällt lopp. Jag hoppas hon hittar en fin position. Det blir barfota runt om för första gången, bike och blinkershuvudlag, säger Mattias Djuse.

7 Willa Explosive, M E Djuse 2%

– Var jättefin i E3-finalen och hade vunnit med fritt. Senast på Solvalla kom hon aldrig till i loppet och det blev ett lopp som höjde formen. Hon känns bra men får det svårt från det här spåret, säger Johan Untersteiner.

8 Coral Coger, R N Skoglund 3%

– Har varit mycket rejäl och bra. Jag testade henne i banjobb förra veckan och hon fick då prova att springa i en bike. Hon tyckte den var lite trång till att börja med men sedan då det gick snabbare så fungerade det bra. Det kan bli bike nu. Jag var inne på att prova med helstängt huvudlag men från detta läge så vet jag inte hur jag gör. Hittar hon ner i vettigt läge så kan hon hävda sig väl, tror Ola Åsebö.

9 Loveletter In, C J Jepson 0%

– Är svårbedömd. När hon kom hit var hon nere i källaren men har tränat på efter vårt koncept. Hon är lite stressad och komplicerad så det här är lite av ett test. Barfota runt om, bike och troligtvis norskt eller stängt huvudlag, säger David Persson.

10 Frustration, D. Wäjersten 2%

– Lade bort för mycket krafter på vägen senast och blev trött. Allt har varit bra i träningen efteråt och formen borde vara bra, men från bakspår behövs det lite tempo och en dos tur. Även hon får debutera barfota runt om, säger Mattias Djuse.

TIDSRANKEN: 12,2: 3 Esmeralda Bez. 12,4: 8 Coral Coger. 12,5: Larah Westwood. 12,6: 7 Willa Explosive.

V75-7

TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Gerben, H. Crebas 2%

– Han öppnade bra från innerspår näst senast och jag måste trycka av honom denna gång. Formen är fin och eftersom han sitter i främre träffen direkt tycker jag han är en platskandidat. Jag har funderat på jänkarvagn men inte bestämt mig än, säger Hans.

2 Born to Run, B. Goop 15%

– Han gör det bra varje gång och har fått ett perfekt läge den här gången. Han är lika bra på medeldistans som på kort och borde kunna vara långt framme, säger Stefan P Pettersson.

3 Don’t Say Gar, A. Gocciadoro 32%

– Gjorde ett jättebra lopp senast precis som vid segerloppen dessförinnan. Hon verkar bara bli bättre och bättre. Även om hon möter äldre hästar oroar det mig inte. Hon har mött och besegrat flera av de bästa franska hästarna i sin kull under vintern. Jag är optimistisk och ändrar inget, säger Alessandro.

4 Donizetti, C J Jepson 9%

Avslutade bra från ett hopplöst läge senast. Bättre till nu, ska passas.

5 Digital Class, U. Ohlsson 2%

– Fick ett struligt lopp senast men hon känns lika fin som innan. Det krävs nog en osannolik överpace för att hon ska kunna blanda sig i striden, säger Stefan Melnder.

6 Global Classified, M E Djuse 8%

– Hästen går upp i klass den här gången, men kommer han ner i ett bra läge tror jag inte att han gör bort sig, säger Mattias Djuse.

7 Bransbys Juke Box, K. Eriksson 1%

– Har gått över långa distanser på sistone men går bra på 2 140 också, även om det på sommaren, när loppen går snabbare, kanske är i kortaste laget. Håller fin form men vinna blir tufft, tror Hans Crebas.

8 Aragorn As, M A Djuse 10%

– Han var okej senast men inte på topp. Han blir dock bättre för varje lopp. Nu är dock läget för dåligt för att jag ska tro på någon större vinstchans. Inga ändringar mot senast, säger Timo Nurmos.

9 Santos de Castella, J. Westholm 3%

– Han fick ge sig mot en bra häst senast och gjorde det bra. Bakspår är ett litet minus men han har så pass bra kunnande att han kan sluta bland de tre, säger William Ekberg i stallet.

10 Atomic Face, O. Kylin Blom 1%

– Blev störd på sista långsidan senast. Sedan blixtrade det inte om honom, men det gör sällan det när det inte stämmer i loppen. Synd med bakspår då han är snabb ut. Det känns i alla fall som att han har bra form. Han är ny i klassen och vi kör på chans så han får växa in i Silver. Vi återgår till bike, plus blinkers, vilket han inte haft på länge, säger Oskar.

11 Hidalgo Heldia, C. Lugauer 4%

– Var bara sådär senast men det tar tid att växa in i klassen och jag tycker att han känns pigg i träningen. Han har gjort bra lopp bakifrån också. Vi kör med skor nu, säger Conrad.

12 Laredo Boko, Ö. Kihlström 7%

– Slog sig i vagnen senast. Han hade inte vunnit men visst var det synd. Nu får vi ta fram en större vagn. Inga andra ändringar. Jag joggade honom i måndags och har var fin. Han har haft sådan tur med spåren en längre tid så nu lär vi få spår tolv under hela hösten..., säger Helena Johansson.

TIDSRANKEN: 11,8: 12 Laredo Boko. 12,3: 3 Don’t Say Gar. 12,4: 5 Digital Class. 12,6: 7 Bransbys Juke Box.