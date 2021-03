V75-profilen skadade sig i hagen: ”Förtvivlad”

Minnestads el Paso har för många blivit en V75-favorit och den åttaårige hingsten har på sina 59 starter i karriären tagit 18 segrar och sprungit hem drygt 1,7 miljoner kronor.

I helgen var olyckan framme för den populära hästen som även går under smeknamnet ”Skalman”.

Hästen skadade sig hemma i hagen.

”Igår rasade hela min värld. Skalman var för yster i hagen och poff, så stod han där på tre ben. Nu står han gipsad i boxen i väntan på att kunna ta bra röntgenbilder och jag är så orolig, ledsen och förtvivlad. Stackars min fina. Världens bästa vän”, skriver tränaren Rebecca Dahlén på Twitter.

”Det enda viktiga är att han ska bli hel igen”

För Trav365 utvecklar Dahlén.

– Han är ju så speciell och brukar ofta vara vild i hagen. Nu gjorde han återigen en av sina rusningar och då hände något allvarligt. Det brukar gå bra men nu gjorde han en tvärnit och skadade sig. För tillfället så står han gipsad och vi väntar på vad röntgenbilderna ska visa, säger hon.

Rebecca Dahlén säger att det enda viktiga är att Minnestads el Paso blir frisk och hel igen – inte om han kan tävla vidare eller inte.

– Han vill ju inte gå på benet och vägrar också att åka in på en klinik så vi är kvar hemma, det går helt enkelt inte att få iväg honom i en transport nu. Vi hoppas bara att han ska läka ihop och bli bra, om han någonsin kommer att tävla igen spelar just nu ingen roll för oss. Det enda viktiga är att han ska bli hel igen. Självklart är jag väldigt orolig och förtvivlad just nu, säger hon till sajten.