V75-1

3 Hazyshadeofwinter har hittat fin form hos Jörgen Westholm och från ett fint läge är hon aktuell även om hon möter grabbarna den här gången. 5 No Doubt brottas med ett knivigt femtespår men är långt framme med en bra start. 7 Velten Swarovski och 10 Fighter är inte heller slagna.

V75-2

1 Succession behövde loppet senast och kommer att vara i bättre form denna gång. Fick ett perfekt läge dessutom och känns het. 7 Cigars Eagle Owl har härdats i V75 och kan inte räknas bort på hemmaplan. 11 Modern Times kan vara en outsider med en genomkörare i kroppen.

V75-3

Gulddivisionen borde kunna bli en duell mellan 2 Milligan's School och 6 Who's Who. Den förstnämnde växer ju en klass i ledningen så taktiken lär vara given. Jag håller dock Who's Who lite högre och han blir nog allt bättre för varje lopp han får.

V75-4

Här han det finnas en spik. 3 L.Q.Widde har radat upp segrar och han fick ett fint utgångsläge. Han kommer att köras till spets och i den positionen blir han svårfångad om han är på rätt humör. 6 Rönningsgutten gör i stort sett aldrig ett dåligt lopp och är bland de tre?

V75-5

12 Ruger är en jättebra häst men spåret är ett minus och det gör att jag inte utser honom till något singelstreck. 4 Brasco Brodde med lopp i kroppen och 9 Nils Zonett som blir allt bättre är tänkbara bud bakom Ruger. 7 Speedy Cash Vicane hoppas på lite överpace.

V75-6

4 Epimetheus vann trots galopp i årsdebuten och han kommer att vara förbättrad med det loppet i kroppen. Men det saknas inte motstånd. 2 Young King, 3 Strong Heartbeat och formstarke 8 Borups Tornado har alla visat att de kan vinna lopp på V75.

V75-7

6 Unico Broline och 12 Phoenix Photo har stångats mot varandra i de två senaste loppen och båda har verkligen imponerat. Den här gången är det Unico Broline som fick det bättre spåret och det kan också visa sig vara helt avgörande när det drar ihop sig.