V75 i sista stund: Hamres fyraåring är en fräck idé

ANALYSER OCH SPELTIPS

Ranking, system, startlistorna samt kusk- och tränarsnack – klicka på denna länk (pdf-fil).

Tredje raka storsegern väntar

Kvällens huvudnummer vinner nog en viss Kihlström...

Dagens bästa

4 Propulsion (V75-6, lopp 10) är jobbig att möta och då han dessutom hade lite flyt i spårlottningen är det mycket som talar för att han tar hem segerchecken i Hugo Åbergs Memorial för tredje året i rad. Örjan Kihlström kör verkligen i medvind (trippelseger på V75 i lördags) för dagen och tycks aldrig kunna bli nervös. Det här fixar man!

Spår ett perfekt för Seven...

Trots avsaknad av lopp tippar jag Seven And Seven i V75-3.

Dagens chansning

1 Seven And Seven (V75-3, lopp 7) gör debut för Frode Hamre och Norges stortränare brukar ha sina jänkare i ordning direkt. Han väljer att sätta upp Erik Adielsson som kusk och utgångsläget kunde inte bli bättre. I ett öppet fyraåringslopp tror jag att det här kan vara lösningen på gåtan. Ett fräckt vinnartips!

Segerraden blir svår att förlänga

Min känsla är att det blir för långt fram för mitt avslag i V75-5.

Dagens avslag

11 Gina Schermer (V75-5, lopp 9) vann både försök och final i Elitloppsmeetinget och imponerade. Men nu möter hon vassare motstånd och har ett besvärligt läge. Inte minst med tanke på att det är kort distans. Jag tror att det blir mycket svårare att vinna nu.