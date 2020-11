Under torsdagsmorgonen märkte tränaren Catarina Norqvist att något inte stämde med hennes stjärna From The Mine – som skulle startat i lördagens guldfinal på V75.

Nu är hästen struken efter att ha drabbats av kolik. En sjukdom som kan vara mycket allvarlig.

Hästen vårdas just nu med dropp.

- Nu har jag ändå nytta av att jag jobbat på iva i fem år och jag är med From The Mine nu och övervakar honom. Veterinären har varit här och hästen står med bland annat dropp nu. Vi kan bara hoppas det ska gå bra, men just nu är jag livrädd att hästen ska dö, säger Catarina Norqvist till Kanal 75.

”Vi har ingen hjälp att få”

Skulle hästen behöva opereras finns dock inte den möjligheten i norr – konstaterar Norqvist.

– Veterinär har gjort vad den kan men här uppe i norr finns inte samma hjälp att få som söderut. Vi har ingenstans att åka om han skulle behöva opereras. Just nu kan vi bara hålla tummarna

– Vi har ingen hjälp att få. Jag kan inte åka så långt söderut till kliniker där. Då är han död, säger hon.