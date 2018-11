V65 och DD: Ready är redo för en seger snart

Analyser och speltips

Ranking, system, startlistorna samt kusk- och tränarsnack – klicka på denna länk (pdf-fil).

En stark favorit att lita på

Canari Match ska vinna V65-1 under normala omständigheter.

Dagens bästa

3 Canari Match (V65-1, lopp 4) är segervan och brukar allt som oftast tävla i Guld-divisionen. Nu är det inte riktigt samma hårda sällskap som väntar och trots att han inte startat på en dryg månad tycker jag att han ska vinna det här loppet. Voltstart borde väl inte heller vara något större bekymmer?

Ready är väl redo för vinst snart

Trots ett jobbigt läge ska man se upp för Ready to Flex i V65-4.

Dagens chansning

14 Ready to Flex (V65-4, lopp 7) är kapabel och kan runda hela fältet tillsammans med Viktor Flink-Ideborn om han visar rätt form. Och med ett par lopp innanför västen kanske han är på gång? Jag skulle då inte våga lämna in en kupong där Ready to Flex inte finns med bland strecken.

Håll nere radantalet i kväll...

Det finns många bra favoriter och det är därmed risk för låg utdelning.

Dagens avslag

Kvällens omgång på Solvalla inrymmer en del halvfulla lopp kryddat med ett par starka favoriter. Jag tror därför inte det är rätt tillfälle att spela stora system. Det är nog bättre att hitta alla vinnare på få rader och köra systemet fler än en gång.