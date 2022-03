Dagens bästa

Conrad Lugauer har bra snurr på stallet och 10 Leroy Boko (V64-1, lopp 4) är ett löfte som det kan vara på väg att lossna ordentligt för. Hästen rekordsänkte vid segern senast och utan strul på vägen ska det vara bra chans till en ny fullträff. Jag går ut hårt med en spik.

Dagens avslag

10 Haha Ha (V64-4, lopp 7) blir säkert betrodd efter att ha varit med på V75 och fartmässigt duger hon bra. Men jag ställer mig ändå frågande till kampmoralen i slutstriderna. Bara en av många för mig.

Relevanta intervjun

Per Nordström om 5 Down Under (V64-5, DD-1):

– Det kändes direkt att det är en riktigt bra häst. Han visade redan förra året att det är en ”årgångshäst” och jag har stora förväntningar inför i år. Han har så hög kapacitet att jag inte är förvånad om han är med i Derbykval i höst. Mina hästar brukar inte vara toppade till första starten men han har tränat bra och trots att det inte är hans viktigaste uppgift så tror jag att han kommer segerstrida direkt, säger Per Nordström.