DAGENS BÄSTA

1 From The Mine (V64-1) är en duktig sprinter som kommer från en snygg spetsseger och den här gången är motståndet ett snäpp enklare. Tioåringen ska ut i Sweden Cup under Elitloppshelgen och har toppchans.

DAGENS CHANSNING

2 Moshus Prinsen (V64-4) har bra fart för klassen och hittat formen igen efter en kortare svacka. Hästen har en stark långspurt att tillgå och räknas tidigt.

DAGENS AVSLAG

7 Global Crusader möter lämpligt motstånd i V64-6 men hästen har varit borta länge och är knappast på topp direkt. Båda hans segrar har kommit från ledningen och härifrån får han svårt att fronta.

Olle Wäjersten i stallet om 5 Trumpie i V64-5:

”Hästen var bra i första starten för oss och även duktig i Umeå senast trots att han fick ge sig som betrodd. Det gick snabbt till slut och lite längre distans passar bättre. Trumpie känns inte osäker och han bör räknas med segerchans.”