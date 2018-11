V64 och DD: V75-vinnaren går in i monté – kan spikas

Analyser och speltips

Ranking, system, startlistorna samt kusk- och tränarsnack – klicka på denna länk (pdf-fil).

Han är bäst även under sadeln

Sign Me Up Too är en bra sulkyhäst. Nu blir det en montévinst.

Dagens bästa

4 Sign Me Up Too (V64-3, lopp 6) har haft en riktigt bra säsong och vunnit V75-lopp den tunga vägen. Hästen är försiktigt och klokt matchad av Emilia Leo och då hon väljer att ta ut den i ett montélopp kan vi nog räkna med att han är redo för en bra prestation. Jag tycker inte att motståndet skrämmer och räknar med att slå in den här spiken.

Form och ett Perfect smygläge

Smygläge och form. Jag blir inte förvånad om Mr Perfect vinner V64-5.

Dagens chansning

Jag tycker inte att man ska utelämna 9 Mr Perfect (V64-5, lopp 8) denna gång. Hästen har visat stigande form och var bra i V75 senast även om placeringen var lite blygsammare. Sprinterdistans och rygglopp passar honom fint och Mr Perfect kan sänka samtliga med minsta lilla klaff på vägen.

Fille får svårt att hålla stilen

Mitt avslag i V64-4 har en mycket värre uppgift nu än tidigare.

Dagens avslag

6 Wilda Fille (V64-4, lopp 7) kommer till start med en snygg formrad fylld av framskjutna placeringar. Men de flesta är tagna i montélopp och denna gång är det sulkylopp och tuffare emot. Jag tvivlar på att det blir vinst.