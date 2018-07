V64 och DD: Passa skrällen – trots svåra utgångsläget

ANALYSER OCH SPELTIPS

Ranking, system, startlistorna samt kusk- och tränarsnack – klicka på denna länk (pdf-fil).

Anna drar musten ur de andra

7 Anna Mix har bra chans att vinna i V64-3. En sund spik.

Dagens bästa

Anna Mix skulle nyligen ha startat i ett större montélopp på Åby. Men hon var inte på humör den dagen och blev struken innan start. Gången före spurtade stoet starkt i skymundan i ett stentufft lopp i Östersund. En viss Readly Express vann... Kvällens motstånd känns ”lagom” vasst och vi kan räkna med att Kim Eriksson kommer att gasa direkt. Och Anna borde sitta i ledningen tidigt. Svårslagen då och det troliga är att favoriten drar musten ur de andra.

Ska passas trots det svåra läget

11 Copitex har fin fart för klassen och ska bevakas noga i V64-2.

Dagens chansning

Spår elva över kort distans är ingen lek. Speciellt inte sommartid. Men Copitex har visat prov på gott kunnande för sin klass och det är inte omöjligt att han skräller trots spåroturen. Ett så kallat oddshöjande läge är det i alla fall...

Får vänta lite till på en vinst

2 All For One har ännu inte vunnit. Och får vänta lite till på seger?

Dagens avslag

I V64-2 kommer det att bli en del snack om All For One från ett fint läge. Men det är inte givet med spets och det saknas heller inte motbud. Jag står över honom den här gången.