V64 och DD: Oddset är bra – för han kan runda fältet

ANALYSER OCH SPELTIPS

Ranking, system, startlistorna samt kusk- och tränarsnack – klicka på denna länk (pdf-fil).

Explosive vinnare i V64-2

Det finns starka favoriter. Bäst spelvärde på spiken i V64-2?

Dagens bästa

Det finns en del att välja på. Men rent oddsmässigt så plockar jag ut 11 Explosive Mearas (V64-2, lopp 5) som det bästa Vinnarspelet då han är den ende av mina spikar som man kan få ett någorlunda vettigt odds på. Läget gör att det finns en del som säkert går emot, men utan trafikbekymmer är jag ganska säker på att han rundar samtliga i loppet.

Lipstick kan sätta färg på loppet

Jevgeni Ivanov har en häst som är värd att passa i sista avdelningen.

Dagens chansning

Jag tycker inte att man ska glömma bort 8 Lipstick Tooma (V64-6, lopp 9) som svarade för en mycket bra avslutning senast från ett tolftespår. Mötte bra hästar dessutom. Skulle favoriten Absurd komma bort är jag inte främmande för att hon kan vinna loppet till ett skapligt odds.

Tuffare för treåringen denna gång

Jag bedömer inte vinstchanserna så stora för Dancin In The Rain.

Dagens avslag

9 Dancin In The Rain (V64-6, lopp 9) vann förvisso senast men jag tycker att det blev ganska billigt. Nu är det andra – och lite svårare – förutsättningar och jag tror att det blir svårt för Dancin In The Rain att upprepa helgens bedrift.