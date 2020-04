USA-stjärnan är redo för debuten i Sverige

Green Manalishi har redan nått stora framgångar i USA under. Under sin karriär har hästen dragit in 10 187 939 kronor. Hästen är svenskfödd, och målet har varit att testa hästen här – men inte än.

Coronavirusets spridning har gjort att Stallet Courant har fått tänka om, och flytta hästen till Sverige tidigare än tänkt.

– Enligt planeringen var det så att Green Manalishi skulle komma till Sverige i början av maj. Men efter rådande omständigheter har vi fått anpassa oss och Green Manalishi har nu varit i Sverige i ungefär två veckor, säger Sabine Kagebrandt, VD för Stall Corouant som av en slump var ute och skrittade just Green Manalishi när Expressen når henne.

Den meriterade hingsten gör sig just nu redo för den klassiska tävlingen Kungapokalen, där kvalloppen körs på Åbytravet under fredagen.

”Direktiven ändrades hela tiden”

Sedan två veckor tillbaka är alltså 4-årige Green Manalish på plats hos nye tränaren Stefan Melander, strax utanför Enköping.

Resan från staterna till Melanders gård var inte helt problemfri.

– Jag tycker ändå att det gick hyfsat smidigt. Alla prover gjordes i tid, han fick den karantäntid som krävdes. Men det som var problematiskt var att resan sköts upp två gånger. Han skulle åkt på en tisdag, men kom inte i väg förrän torsdag natt. Det berodde på att direktiven från myndigheter med hänvisning till Coronaviruset ändrades hela tiden, säger Sabine och fortsätter:

– Bortsett från förseningarna så måste jag ändå säga att det gick väldigt bra, det fanns inga tankar på att ställa in. Han känns pigg, vilket är väldigt skönt.

”Tarzan” nöjd med träningen

Rapporterna som Sabine Kagebrandt har fått ta del av tyder på att Green Manalishi är i bra form, trots komplikationerna med resorna.

– Stefan Melander är nöjd med hur han har svarat på träningen. De började med att ta det lite lugnt eftersom att Green Manalish hade en väldigt lång resa i kroppen. Så i början var träningen byggd på hästens egna villkor. Han har börjat komma i gång ordentligt nu, vilket är jättekul.

Det är Green Manalishs första start i år. Hur tror du han står sig i jämförelse med motståndet?

– Svårt att säga. Han har inte de bästa förutsättningarna i och med att inte har några lopp i kroppen. I normala fall hade han haft det. Men vi vet att det är en väldigt fin häst och att han har hög grundkapacitet. Det ska bli väldigt spännande att se vad han kan åstadkomma.

Det är 31 hästar som är anmälda till Kungapokalen. Tidigare i veckan lottades spåren och Green Manalishi med kusken Björn Goop kommer att starta i spår 1 i det tredje utgångsloppet.

– Han är inte van med hur startbilen går i Sverige, det kan bli lite lurigt att starta i spår ett då. Jag hade hellre sett en start längre ut på vingen. Det är även första gången på en längre distans. Allt är väldigt nytt men jag tror att det kommer att gå bra.

Hur ser den närmaste framtiden ut för Green Manalishi?

– Svårt att svara på nu. Vi får se hur loppet på fredag artar sig först.

Hon höjer även ett finger för Ganga Bae, även hon är ägd av stallet Courant.

Ganga Bae är med och gör upp i Drottning Silvias Pokal och startar i det tredje uttagningsloppet.

Stoet har fina meriter från tidigare tävlingar, med 2 539 000 kronor intjänat.

– Vi har höga förväntningar på henne. Hon har visat tidigare att hon är att räkna med och att hon är en topphäst, säger Sabine Kagebrandt.