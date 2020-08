USA-expertens vassaste drag inför Hambokvällen

Hambletonian Stakes

Speltips: Platsspel på 3 Hollywood Story.

Bernie Noréns kommentar: 5 Ramona Hill avslutade otroligt bra senast och är så klart favorit. Gör hon om det är hon livsfarlig. Men det finns en brasklapp. Hon var inte 100-procentig i travet på slutet. Som andrahandsfavorit är det hugget som stucket mellan 1 Ready For Moni och 2 Back of the Neck. Båda har formen i zenit. Hollywood Story har avslutat väldigt bra de två senaste loppen. Från ett bra spår tycker jag det är ett bra platsspel.

Hambletonian Oaks

Speltips: Öppet lopp – strecka många.

Bernie Noréns kommentar: Loppet blir lite öppnare eftersom Hypnotic AM fick spår 12. Hon är klar favorit och vann lätt senast, men nu är det annat motstånd i finalen. 7 Sorella har övertygat, men har lite tråkigt spår. 4 May Baby är en riktig topphäst men kusken är lite grönare i sammanhanget. 11 Panem har avslutat väldigt bra och kommer nog inte hamna så illa på det. 2 Next Level Stuff är absolut ingen dålig häst, hon gjorde ett kanonlopp senast. Jag tycker samtliga är spelvärda.

Peter Haughton Memorial

Speltips: Platsspel på 9 Spy Booth.

Bernie Noréns kommentar: 1 Plumwille Prince var väldigt bra i sin försöksvinst. 4 Type A vann på en väldigt bra tid i Meadows. 7 Moonstone S avslutade väldigt bra senast. Sedan vet jag att Per Engblom har haft höga förväntningar på 9 Spy Booth. Han tycker det är en riktigt bra häst och jag tycker det kan vara ett bra platsspel.

Jim Doherty Memorial

Speltips: Vinnarspel på 5 Darlene Hanover.

Bernie Noréns kommentar: 5 Darlene Hanover avslutade väldigt bra senast och räknas väl som en av favoriterna. Hon har avslutat bra varje gång hon startat. 10 Altar har en fruktansvärd kapacitet och även 6 Mazzarati var väldigt bra. Men Darlene Hanover är klar favorit för mig här.

John Cashman Memorial

Speltips: Platsspel på 5 Soul Strong.

Bernie Noréns kommentar: Ett väldigt roligt lopp. 7 Gimpanzee är en världsstjärna som nu får möta 2 Atlanta för första gången. Det blir väldigt intressant. Loppet kommer stå mellan de två. Sedan tycker jag Åke Svanstedts häst 5 Soul Strong kan vara ett bra platsspel. Han avslutade väldigt bra senast och har äntligen dragit ett bra spår. Han drar alltid dåliga spår annars. Ett väldigt bra platsspel.

Dr. John R. Steele Memorial

Speltips: Vinnarspel på 5 Manchego.

Bernie Noréns kommentar: 5 Manchego är en världsstjärna och en av världens snabbaste hästar. Det är bara sjukdom som stoppar henne i det här loppet. Hon är huvudet högre än de andra och en klar vinnare