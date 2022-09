Det var upplagt för fest.

Men för flera var det över innan det startat.

Inför multijackpotomgången på nyårsafton, med 83 miljoner i potten, brakade ATG:s system ihop – vilket innebar att flera av spelbolagets kunder inte kunde lämna in sina V75-system.

På lördag är det ännu större pengar i potten.

ATG har under en tid samlat in jackpotpengar till lördagens V75-omgång på Solvalla, där finalerna i Svenskt Travkriterium och Svenskt Trav-Oaks ska avgöras.

Summan som väntar en ensam vinnare: 100 miljoner kronor.

Hur ska ni se till att det som hände på nyårsafton inte ska inträffa igen?

– Vi gör alltid, oavsett omgångens storlek, det vi kan för att vara förberedda. Självklart är det speciellt nu när vi har en drömjackpot på V75 med 100 miljoner i sjurättspotten och fantastisk sport med Kriterielördag på Solvalla. Vi har lärt oss av tidigare omgångar med hög omsättning och gör allt vi kan för att vara redo, säger Nicklas Jonsson, hästspelschef på ATG.

”Förväntar oss ett historiskt tryck”

Vidare säger Jonsson att de som kan gärna får lämna in sina system i tid.

– Vi har respekt för situationen och förväntar oss ett historiskt högt tryck, inte minst under den sista halvtimmen innan spelstopp. Våra kunders spelmönster har förändrats i takt med digitaliseringen, vilket fått till följd att många lämnar in senare nu än tidigare. Våra system ska klara av det, men jag vill ändå skicka med att har man möjlighet, och inte har en anledning att vänta, så lämna gärna in i god tid på lördag.

Förbereder ni er extra mycket inför en sån här omgång – och vad innebär i sådana fall det?

– Vi har en otrolig lördag framför oss där chansen finns att vi får dela ut den högsta vinsten hittills i V75:s historia till en ensam vinnare eller kanske 100 miljonvinster till många glada vinnare. Det är klart att hela ATG är lite extra på tårna en sådan här vecka. På lördag kommer vi ha fler kunder inne, både i butik och digitalt, än vad vi har normalt och förbereder oss för att kunna ta emot alla på bästa sätt.