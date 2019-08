Johan om sina hästar

9 Dear Friend (avd 3) var kanske inte helt på topp senast i Axevalla, men hon har gjort flera bra insatser efter sin comeback. Jag tycker att utgångsläget på förhand är vettigt med rygg på två startsnabba hästar. Jag hoppas att det blir tempo på loppet och vill helst köra henne i ryggar och ge Dear Friend ett lopp på rulle, säger Johan Untersteiner.

Getingbetyg:

Utrustning: jänkarvagn, norskt, barfota.

Peter om sina hästar

2 Stonewashd Diamant (avd 1) känns fin men har inte varit lika bra som i fjol hittills. Distansen är en fördel men jag tror att hon får svårt att segerstrida mot de bästa, säger Peter Untersteiner.

Getingbetyg:

Utrustning: Jänkarvagn, helstängt, barfota.

7 Princess S.W. (avd 4) tränar klart godkänt och var positiv i det senaste banjobbet. Hon har inte fått till det i år men kan mycket och visade bra klass flera gånger i fjol. Vi kommer att prova henne med ett helstängt huvudlag för första gången, säger Peter Untersteiner.

Getingbetyg:

Utrustning: Vanlig vagn, helstängt huvudlag (första gången), skor.

11 Heart Of Steel (avd 6) har haft tur med spåren många gånger under året men det hade vi inte den här gången. Från det här spåret och mot så många bra hästar blir det svårt att segerstrida. Jag vill ändå ge honom tre getingar eftersom Heart Of Steel är en bra häst säger Peter Untersteiner.

Getingbetyg:

Utrustning: Jänkarvagn, norskt och barfota

13 Generaal Bianco (avd 7) vann ett billigt lopp från ledningen senast. Han har helt okej form men har inte visat det där lilla extra under året. Han har gått bra över lång distans och är vass på speed. Jag får smyga med den här gången, säger Peter Untersteiner.

Getingbetyg:

Utrustning: Vanlig vagn, norskt och barfota.