Under fredagen var sista dagen på Kusk-VM kommen och det var spännande in i det sista. Ulf Ohlsson som hade ledningen när mästerskapet gick in i sluttampen fick se sig besegrad av Rick Ebbinge.

Redan innan sista loppet hade Ebbinge övertaget och när nederländarens styrning Gilbert Bris lyckats ta sig förbi Ulf Ohlssons Niklas M.J var segern ett faktum.

”Det är jättestort för mig”

Därmed blev det nederländsk seger i Kusk-VM 2019, och det var en glad nybliven världsmästare.

– Det är jättestort för mig. Jag förstår det nog inte riktigt än, men det är ganska stort, säger Rick Ebbinge till Kanal 75.

– Vi har haft det väldigt trevligt och det har varit välplanerat.

Sista loppet vanns dock av Yannick Gingras med Vine Vision som därmed snuvade Ohlsson även på andraplatsen, Sverige fick i stället nöja sig med en bronspeng.