Det var stor fest i engelska Cheltenham i förra veckan när den anrika racefestivalen gick av stapeln.

Men allt var emellertid inte frid och fröjd.

Nu har den brittiska programledaren för ITV Racing, Francesca Cumani, tvingats be om ursäkt för en intervju som inte gick enligt plan.

Svor i tv: ”Verkligen ledsna”

Det varinför loppet Stayers Hurdle, med ett förstapris på hela 2,2 miljoner svenska kronor, som reportern Brian Gleeson intervjuade en av ägarna till regerande mästaren och favoriten Flooring Porter inför loppet.

Ägaren fick frågan om hur segerviss han kände sig minuterna före loppet.

– There won't be any fucking cow milked, svarade ägaren då, vilket tvingade kanalen att be om ursäkt till sina chockade tittare.

– Vi är verkligen ledsna för det fula språket ni nyss tvingades höra, det är ingenting vi tycker om att höra. Vi försöker ge er all atmosfär runt banan, men tyvärr händer sådana här saker i direktsändning ibland. Vi ber om ursäkt för det, säger Francesca Cumani.

Vann loppet

Uttrycket ”There won't be any cow milked”, eller ”det kommer inte mjölkas några kor”, tros komma från den iriske kommentatorn Marty Morrissey, som fällde uttrycket när Clare skrällslog Munster i den regionala finalen i gaelisk fotboll 1992, enligt RTE.

Loppet då?

Jo, men det tog Flooring Porter hem i överlägsen stil trots ägarens mindre smickrande ordval i tv.