Två travhästar döda i tragisk träningsolycka

En tragisk olycka inträffade under onsdagen.

I samband med en träningsolycka omkom Katrin Fricks två travare Leka och Putinthepower.

”Hemsk olycka”

Något hon själv skriver på Facebook:

”Idag var jag och mina bästisar med om en hemsk olycka när vi var ute på en tränings runda. Där Leka omkom på plats och Putte lite senare krockade med en bil och vi var tvungna att ta bort honom för skadorna han ådrog sig .To Moon and back my darlings, Leka och Putinthepower. Saknaden blir stor och man inser hur fort allt kan förändras, så ta hand om er och alla fyrbenta vänner vi har”, skriver Katrin Frick.

SportExpressen har varit i kontakt med Katrin Frick, som hänvisar till informationen i Facebookinlägget.