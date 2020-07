Två nya hästar klara – hemmahoppet fick plats

Den 8 augusti går Åbytravets största lopp, Åbys stora pris av stapeln. Loppet är ett av världens största med 2 miljoner kronor i potten till vinnaren. Loppet körs på 3 140 meter med autostart.

Nya hästar presenterade

Under tisdagsförmiddagen presenterade Åbytravet två nya hästar som ska delta via en livesändning från sin Facebook.

Den första som blev presenterad Pacific Face, tränad av Lubrano Guiseppe med hemmabana på just Åby. Pacific Face har hittills under sin karriär dragit in 1 772 100 kronor.

– Det känns jättestort, jag blev lite pirrig i magen men jag är jätteglad för det här, säger Guiseppe när han får beskedet.

Den andra hästen som blev presenterad var franskfödde Don Williams som har fem raka segrar i ryggen. Hästen tränas av finska Markku Nieminen.