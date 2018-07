Den välkände travprogramledaren Per Skoglund satte i lördags sju rätt på V75, vilket gav drygt en miljon kronor.

Inför varje lördag knåpar han ihop två system via ATG Tillsammans under namnet ”V75-Klubben” som man kan köpa in sig i.

Under sändningen vill han dock inte visa några känslor kring hur det gick i hans eget system och hade ett välpolerat "pokerface".



Men han kan ändå erkänna att det bubblade lite extra.

– Med viss förtjusning noterade jag att Propulsion tog sig förbi Nadal Broline, absolut, säger han efter succén.

”Såg lite för lätt ut”

Systemet spelade in 1 169 673 kronor. Men eftersom det var så många andelar sålda drog det totalt in 2,2 miljoner kronor. En andel kostade 50 kronor och på den fick man sedan ut 5 848 kr.

Per berättar hur han tänkte:

– Propulsion tänkte jag att det är en av världens bästa travhästar, så han förlorar inte. Sen tänkte jag att det kommer att bli en jätteskräll minst. Då tittade jag på loppen och så såg jag att det i sjätte avdelningen såg lite för lätt ut, säger han och fortsätter:

– Alla i den avdelningen valde fyra eller fem hästar och sen struntade de i resten. Så då tog jag nästan alla där även fast jag inte trodde på dem. Jag ville ha många där.

Spelar för att ge lite extra

Han gläds över de som köpte en andel och att ge andra en guldkant på vardagen. Varje andel gav 5 848 kr.



– Det vet att jag spelar så här. Att när vi väl vinner så blir det ett litet tillskott i kassan som gör att man kan lyxa till det någon kväll hemma eller kanske kan åka på en lite längre semester. Som några har skrivit att de ska göra nu.

Någon andel själv hade han dock inte.



– Det finns ett visst antal andelar och ibland går de åt på bara några sekunder. Den här gången var det en sådan gång, jag tänkte att jag skulle gå in och köpa en. Men fem minuter efter att det släppts, då var det för sent. Men det var ju jättekul, då var det någon annan som fick den.

– Men nästa gång hoppas jag att jag hade någon andel i alla fall.