Tv-profilernas vassa drag inför jackpotten

PETER ANDERSSON

Vilket är ditt bästa minne från travbanan i år?

– Det var när Takata och Henrik Nilsson skrällvann STL-finalen den 28 mars och slog de stora proffsen! Den här sporten är så fantastisk på det viset, allt är möjligt bara du har en bra häst.

Vilket är ditt bästa drag inför V75?

– Det är häst nummer ett, Gone With the Wine, i avdelning fyra. Han startar i Sverige för första gången och blir därför garanterat underskattad. Bra från dödens senast och kommer från ett formstall!

Bästa spiken enligt dig på V75?

– Global Beware, häst nummer ett i avdelning 3, vann lätt från ledningen senast och tar den positionen igen. Borde därmed bli väldigt svårslagen.

ANNONS: Här kan du köpa en andel i Expressens jackpotsystem

PER SKOGLUND

Vilket är ditt bästa minne från travbanan i år?

– Att alla människor som arbetar inom travsporten har kunnat fortsätta med sina jobb under säkra former. Det är viktigare än alla segrar tagna och målfoton förlorade.

Vilket är ditt bästa drag inför V75?

– Gone With the Wine. Ingen har koll, men via podcasten ”V75 – lördag hela veckan” fick vi upp spåret och vi tackar Anders Wolden Lundström för den infon.

Bästa spiken enligt dig på V75?

– Uncle Töll. Bra häst, bra form, bra läge, bra kusk och bra tränare. I rest my case.

JENNIFER TILLMAN

Vilket är ditt bästa minne från travbanan i år?

– Bästa minnet i år är Hail Mary och derbyt. Vilken häftig häst!

Vilket är ditt bästa drag inför V75?

– Det finns två hästar som måste med. Det är häst nummer två, Timo Lane, i sista avdelningen. Han såg ut som en riktig nästagångare i senaste starten. Sen även nummer sex, Pacific Kingdom, i avdelning tre. Det är en rejäl häst och det blir spännande med en ny kusk.

Bästa spiken enligt dig på V75?

– Häst nummer fem, Awesome Kronos, vinner felfri i andra avdelningen på V75.

SANDRA SVENSSON:

Vilket är ditt bästa minne från travbanan i år?

– Mitt bästa minne är från elitloppssöndagen när delägda Oblivion vann Treåringseliten för ston. Det var årets höjdpunkt, då skrek jag mig hes.

Vilket är ditt bästa drag inför V75?

– I avdelning sex, häst nummer sju Vikens Fingerprint. Jag tycker att hon är riktigt tuff och rejäl och hon är van vid tuffare motstånd och hingstar och valacker. Nu är det bara ston, jag tror att det kan bli lite tempo och att hon är starkast till slut. Hon har dessutom två lopp i kroppen och borde vara i toppform till den här starten. Det är tredje året i rad som hon tävlar på Axevalla den här dagen, hon brukar hitta formen den här årstiden.

Bästa spiken enligt dig på V75?

– Awesome Kronos i avdelning två. Jag tycker ändå att motståndet är ganska så ljummet och spår fem för hans del tror jag är optimalt för felfri avgång

ANNONS: Här kan du köpa en andel i redaktionens stora V75-system