Det var under onsdagen som Björn Goop bekräftade för Aftonbladet att hans pappa Olle hade gått bort. Snabbt fylldes sociala medier med hyllningar och minnesord efter den legendariska travtränaren och kuskens bortgång.

År 2013 blev Olle Goop utsedd till Travet Hedersambassadör och valdes även in till travsportens Hall of Fame för sina stora meriter under karriären.

Totalt tog han 6 745 kusksegrar och över 7000 segrar som tränare.

Bland vänner och kolleger beskrivs han med stor värme, och den bilden delar även TV4-programledaren Per Skoglund.

– Det finns de som känt Olle otroligt mycket längre och bättre än vad jag gjorde. Men man kan säga att min travuppväxt har präglats av hans sätt att vara. Han körde häst åt min pappa och mina farbröder och hjälpte dem. Redan när jag var liten fick jag veta vilken typ av människa Olle var och vad han stod för, vänlig, snäll, omtänksam, omhändertagande och varm han var, säger tv-profilen och fortsätter:

– Första gången jag träffade Olle i mitt arbete så la han armen på min axel och sa ”vad hette hästen jag körde åt pappa din?” - ”Toftefjälla”, sa jag. Han kom ihåg det direkt. Han måste haft ett otroligt minne.

Skoglund: Nu måste han hyllas

Per Skoglund berättar vidare om hur han på håll verkligen kunde se hur mycket Olle Goop njöt av stunderna på travbanan med både hästar och människor, och att det var det som gjorde honom så bra.

– Han var helt unik i det sättet att framleva sitt liv i travet. Jag känner så oerhört för Annika och Björn, och hela familjen. När man börjar reflektera över hur mycket han faktiskt har betytt för travet. Vi kan prata hur mycket vi vill om hästvälfärd och att Sverige ligger i framkant och att vår travsport dels omsätter mycket pengar och det är många människor som är involverade och intresserade. Men man kan också prata om att Olle Goop på många sätt blev större än sin egen sport. Olle Goop är ett begrepp.

Nu hoppas programledaren att Olle Goops minne hedras på bästa sätt.

– Jag skulle verkligen vilja se att man redan nu, från både centralt håll och hans hemmabanor, börjar fundera på hur man bäst hyllar hans gärning inom travsporten. Om det är med ett nyinstiftat större lopp, om det är en akademi eller någon form av ungdomsprogram. Jag vet inte. Men jag tycker verkligen att vi är skyldiga Olle att på något vis fortsätta minnas hans gärning och anda som till stor del utgör grunden vi står på i dag.

Backe: ”Urtypisk hästkarl”

Fotbollsprofilen Hasse Backe har alltid haft ett stort travintresse och har de senaste åren engagerat sig allt mer. Han hann träffa Olle Goop ett fåtal gånger.

– De två gångerna jag har träffat honom så har jag slagits av hans vänlighet. Man har fått följa de sportsliga framgångarna, de går inte att komma ifrån. Personligen, det lilla jag träffat honom, så är det en sådan där jäkla snäll blick, otroligt vänlig.

Backe stämmer in i den stora betydelsen Olle Goop haft för travsporten.

– Ser man på hela hans karriär, de sportliga framgångarna, antalet segrar, det är bara att stämma in i det alla säger - han var den urtypsiska hästkarlen. Det är de bitarna.

Sportjournalisten Lasse Granqvist, även han travinbiten, kommenterade travsport för Radiosporten tidigt under karriären och framför sina kondoleanser.

”Olle Goop var en av svensk travsports stora. Lågmäld och kanske till och med tillbakadragen. Men en enastående hästmänniska. Trav-Sverige har sorg. Våra allra varmaste tankar är hos familjen. Vila i frid, Olle Goop; en av de främsta någonsin”, skriver han i ett sms till SportExpressen.

”En av mina idoler”

Löpningsreferenten Patric Skoglund och kommentatorn Johan Edlund minns också Olle Goop som en av travets allra största profiler.

”Olle Goop. En av mina idoler och en av travets absolut största genom tiderna. Alltid med ett proffsigt bemötande och ett leende på läpparna. Vila i frid”, skriver Patric Skoglund på Twitter.