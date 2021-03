Troliga och roliga drag från formstark tränare

EN TROLIG SPIK

V86-2: 4 Mellby Illusion

En finfin fyraåring som möter passande motstånd. I årsdebuten öppnade han snabbt till ledningen men underlaget passande inte och han gick över i fel gångart. Nu har han värste konkurrenten på utsidan och felfri är det toppchans på spets och slut. Normalt är Mellby Illusion inte osäker.

ETT ROLIGT DRAG

V86-8: 8 Jaques Noir

Har halsbekymmer och är svår att räkna på. I årsdebuten var det mesta fel med väder och underlag men nu har han lopp i kroppen och barfota runt om är ett plus. Spåret är ingen höjdare men efter en strykning återstår bara åtta hästar och löper Jaques Noir upp till sitt kunnande har han bra segerchans.

TVÅ RELEVANTA INTERVJUER

V86-4: 5 Moncler Bo

– Det blev för tuff körning senast och hästen var ursäktad. Nu blir det lite längre mellan starterna men allt känns fint i träningen och jag tror att formen är bra. Lång distans är ingen nackdel och det blir åter skor och vanlig vagn. Kusken bestämmer taktiken men jag skulle önska att Moncler Bo körs i ryggar, säger Sybille Tinter.

V86-7: 4 Classichap

– Hästen är bra förberedd och som snabbast har vi kört ett 1.15-jobb över kort distans. Men det kommer ändå att fattas en bit till toppformen och jag begär inte att han ska gå ut och vinna direkt, utan vi tar loppet som ett led i matchningen mot kommande uppgifter. Det blir jänkarvagn och skor, det är så han brukar gå, meddelar Åsbjörn Tengsareid.

TVÅ HETA ÄNDRINGAR

V86-1: 5 Orlando Classic tävlade senast med skor och vanlig sulky. I kväll ska han springa utan skor fram och gå med jänkarvagn.

V86-7: Förmodligen går 6 Always On Time barfota runt om i kväll och enligt tränaren Kjetil Helgestad är det ett plus.

