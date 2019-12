Tre raka vinster – måste räknas nu

V75-1

Ganska öppet i inledningen. 6 Roofparty kommer till start med tre raka segrar och måste räknas. 7 Derby Simoni galopperade bort sig senast men var fin vid segern innan och har kapacitet som duger på en bra dag. 4 Nordmann är Peter Untersteiners val.

V75-2

Med en bra start från tillägget ska 10 Aura S.L. vara med och göra upp om segern. 13 Mahma Lane har fin kapacitet men bakspåret på tillägg gör uppgiften tuff. Stall Berghs 5 Betting Monster startar tätt men kan ändå vara en outsider här.

V75-3

En sällsynt tunn Gulddivision. 6 Baron Gift behövde loppet senast och kommer förmodligen att vara förbättrad till den här starten. Kan spurta ner alla om det stämmer med resan. 3 Jairo kommer från seger och kommer att sluta långt framme här.

V75-4

7 Vitro Diablo har varit stabil på tider runt 1.15,5 och en sådan notering kan räcka långt den här gången. 14 Setauket är en hemmahäst med bra form som man ska strecka tidigt. 10 Floalts Cesna vann på en topptid senast men gick då barfota. Skor nu.

V75-5

Många om budet. Bakspårstrion 9 Coram d’Inverne, 10 He Is In och 11 Global Venture har alla fart för att göra upp om det, men samtidigt måste det stämma på vägen. André Eklundh har toppform på stallet och 5 Walther På G. kan plocka tredje raka segern.

V75-6

Motståndet är inte värre än att 15 Stonewashd Diamant kan hinna fram till seger trots utgångsläget. Stallkamraten 12 Ofelia E. samt 8 Evoque är långt framme om det stämmer med resorna. 2 Dropluggage Racing är den med bäst chans på startvolten?

V75-7

Med ett bättre spår hade jag trott stenhårt på 11 Bo C. men nu krävs det lite klaff på vägen om man ska hinna fram till segern. 3 Deposition Man F. har bra form och ett passande läge. 6 M.T.Mighty Winner står lite på tur för att få till det på V75 snart.