Flera elitloppsdeltagare har senaste åren tagit vägen via Gävle till sista helgen i maj.

Under fredagen stod det klart att arrangören bjudit in tre nya hästar till loppet.

– Jättekul att vi har ett kanonlopp att se fram emot nästa lördag, säger Gävletravets sportchef Mathias Gustafsson.