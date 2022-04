■■ Det är 15 stycken sex- och sjuåriga ston som maximalt har tjänat 125.000 euro ska göra upp i Prix Brasil Night Session under fredagskvällen. Det är 2100 meter som ska löpas på Vincennes stora bana och startmetoden är autostart.

Loppet är öppet men jag har hittat en bra vinnare från ett perfekt läge och en svensk skräll som kan dra upp värdet på kupongen.

Min vinnare är 2 Gravaleta från Christian Douillets stall. Det blev en plump i protokollet näst senast på Lisieux, men senast var ett formbesked med en andraplats på Vincennes. Faktum är att hästen tävlat på Vincennes åtta gånger och bara varit sämre än femma en gång (galopp då). Det har dock inte blivit någon vinst ännu, men nu tror jag det är dags.

Gravaleta visade fin startsnabbhet senast och Benjamin Rochard kan ge hästen en fin resa från andraspåret.

Som tvåa tippar jag 10 Last Winner. Den här belgiska gästen, som tränas av Nico d’Haenens, åker till Vincennes väl förberedd och med ett tydligt mål. På fyra besök på huvudstadsbanan har Last Winner en andraplats, två tredjepris och en fjärdeplats.

Trots bakspår är hon ett mycket tidigt streck!

4 Gitane du Bois var mycket fin vid en seger på Caen för en dryg månad sen. Hon står perfekt inne i loppet pengamässigt och har fått ett trevligt utgångsläge.

Gabriele Gelormini i sulkyn är mycket skicklig och kommer vara i segerstriden.

Fredrik Wallins sexåring Orlando är en outsider till en High Five-placering och får plats på min kupong. Hon har inte riktigt fått till den riktiga fullträffen på fransk mark ännu, men gör stabila insatser och nu blir det första starten på kortare distans vilket kan vara spännande.

Hon blir nog inte allt för påpassad trots ett bra femtespår och ger bra värde i kupongen.

Avslutningsvis tar jag också med 6 A Wonder Bi. Hon hade gjort tre fina insatser på Vincennes innan det blev en ”nolla” senast. Jag läser dock inte in allt för mycket i det och tävlar A Wonder Bi på nivån hon visat upp tidigare är hon absolut bra nog för att göra upp om en pallplacering.

Ett givet streck som skulle kunna dyka upp högre upp på kupongen.