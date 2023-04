Margareta Wallenius-Kleberg har gått bort. Hon somnade in på eftermiddagen den 14 april hemma på sitt ”älskade Menhammar”, skriver barnen Jonas och Annika med familjer, tillsammans med Margareta Wallenius-Kleberg livskamrat Tore i ett uttalande.

Margareta Wallenius-Kleberg var vid sin bortgång huvudägare i rederiet Walleniusrederierna, ägde stuteriet Menhammar och var en stor maktfaktor inom travvärlden.

– Hon står bakom tusentals avkommor som färgat travsporten under flera generationer. Det var hästarna som var i första rummet för henne, om någon tränare behandlade hästarna på ett sätt som inte rimmade med hennes värdegrund tog hon hem dem direkt och markerade kraftigt, säger programledaren Per Skoglund, som sörjer.

”En väldigt tung dag”

– För mig var hon viktig ur flera aspekter och hon hade en stor betydelse för min välgång och att jag sitter här i dag. Jag började på Solvalla en gång i tiden och hon var en av dem som tidigt kom fram och la handen på axeln och sa ”det här verkar gå bra, du verkar brinna för hästar och travsporten”. Hon hjälpte mig att bli accepterad. Hennes betydelse för travsporten är enorm. Det är också viktigt att komma ihåg att hon, ursäkta uttrycket, hade en jävla humor. Hon var ruskigt rolig. Det är en väldigt tung dag i dag, mina tankar går till de som varit runtom henne, säger Skoglund.

2018 blev Wallenius-Kleberg den första kvinnan att väljas in i travsportens Hall Of Fame i USA. Redan 2013 valdes hon in Sveriges dito. 2014 utnämndes hon till Travsportens Hedersambassadör.

– En enorm förlust för travsporten men framförallt för hennes familj. Ingen som någonsin haft ett så stort hjärta för travet och avel, men mest kommer jag ihåg hennes kärlek till alla hästar, säger den forna stjärnkusken och tv-experten Jennifer Tillman.