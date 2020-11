Travbanans skola tar kampen mot cancern

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och varje år upptäcks 10 000 nya fall av sjukdomen.

I år är spelbolaget ATG huvudsponsor till Mustaschkampen, som arrangerat en särskild kampanj för att samla in pengar till kampen mot sjukdomen.

Samtliga 33 av Sveriges travbanor samlar just nu in pengar till Mustaschkampen – och den travbana som samlat in mest pengar för en check av spelbolaget.

En av banorna som samlat in mest pengar just nu är Solänget, som ligger belägen i Örnsköldsvik.

”Viktigt att de får lära sig om cancer”

Det mycket tack vare banans travskola.

– Våra elever är högst delaktiga och tycker detta är otroligt roligt! Vi har på bara några dagar samlat in över 10 000 kronor och detta är mycket tack vare deras engagemang vilket vi är väldigt stolta över, säger Erika Lundqvist, som är ansvarig chef för skolan.

Erika Lundqvist berättar att kampen mot cancer har en speciell betydelse för banan.

– En av våra elever drabbades av cancer men har nu blivit frisk. Jag tror det är väldigt viktigt att barn och unga får lära sig mer om cancer, om Mustaschkampen och varför denna insamling finns. Barnen är vår framtid så det är naturligt att dom är delaktiga och så engagerade i det här, säger hon.

