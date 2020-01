Tränarsnacket: ”Han duger kapacitetsmässigt”

DAGENS BÄSTA:

10 Shut Up and Dance (V64-2, lopp 5) var ute under Bergsåkers V75-dag nyligen och gjorde ett bra lopp efter markförlust men åkte dit i sista steget. Men det var ett bra formbesked och motståndet är inte värre än att det kan bli seger nu istället för Robert Dunders häst.

DAGENS AVSLAG:

2 Hyttas Vrålsnabb (V64-4, lopp 7) har två segrar i raden men dessa togs i lite billigare sällskap och jag tror att det krävs en ordentlig rekordsänking för att slåss om segern den här gången.

DAGENS TRÄNARSNACK:

Svante Båth om 6 Tottenham (V64-6, DD-2):

Var inte som bäst senast han startade och är uppfräschad efter den starten. Nu tränar han klart positivt igen men jag tycker ändå att formen är lite svårbedömd. Kapacitetmässigt duger han bra men den här gången är jag fullt nöjd om han kan vara bland de tre. Inga ändringar förutom att han går med skor.