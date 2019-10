Tränarseger nummer 2000 löser han snart

Med tanke på att det var Superjackpot och en väldigt speleggande omgång på förhand blev det som väntat en rejäl pott att spela om. Det slutade faktiskt med omsättningsrekord för V86-spelet i och med strax över 45 miljoner kronor inpytsat!

Runt 985 000 system lämnades in men när krutröken lagt sig fanns blott 9,49 kvar. Dessa belönades med cirka 2,9 miljoner kronor – enbart på åtta rätt.

Och som vanligt när det är vankas jackpot höll sig utlandet framme i vinstlistorna. Den här gången var det Finland som roffade åt sig en hel del av potten.

Tomas Pettersson har visat fin skrällform i sulkyn på slutet. Överraskade med Gossip’s Lord i lördags på V75 och den här onsdagen var han huvudanledningen till miljonutdelningen. Han körde nämligen Avantis Red Witch till seger. Ekipaget fick en fin resa i rygg ledaren och tackade för det genom att sätta nosen först i god tid. Spelprocenten? Under en procent, närmare bestämt 0,74! Och detta i ett lopp där ”alla” hade spikat Sweet On You som var klen.

Värdet ökade därmed från 2 180 kronor till över 142 000. Snacka om korsdrag i den berömda kuponghögen...

Utanför V86-ramen på Solvalla jubilerade Björn Goop. För drygt ett år sedan passerade han pappa Olle och blev den segerrikaste kusken från Sverige. I går var det dags att ta triumf nummer 7 000 i karriären. Jo, ni läste rätt. Hästen som hjälpte honom till detta var Diederik Meilink-tränade Reverend Wine.

– Jättekul. Det här är stort. Jag har lagt mycket tid på detta och offrat en hel del, men framför allt har jag haft ruskigt kul under tiden, sa Goop.

Superkusken är även väldigt nära att ta den 2 000:e tränarsegern och det löser han inom kort. Var så säker.

Kanske redan till helgen då Åby har sin SM-dag med V75. Men Björn står över det för att bege sig till Finland och Vermo för en mycket intressant lördag. Han kör bland annat snackhästen Face Time Bourbon i Europaderbyt. Hästen blir med rätta stor favorit.