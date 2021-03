Tränarens glädjebesked: V75-profilen mår bättre

M.T. Insider, som främst är känd för sin enorma startsnabbhet, skulle ha årsdebuterat på torsdag.

Så blir det inte.

Under tisdagen rapporterade Travronden att hästen, som tjänat in 1,7 miljoner under karriären, insjuknat.

Enligt Olle Alsén rörde det sig om en tarm som hakat upp sig mot ett ligament mellan mjälten och njuren.

– Jag är optimistiskt lagd, så självklart hoppas och tror jag att det här ska gå vägen. Man mår däremot dåligt själv när man vet om hur dåligt hästen mår. Han var genomsvettig alltså, det går inte att jämföra med någonting annat. De meddelade att han är väldigt låg nu när jag pratade med Ultuna, vilket säger mycket om hur ont han fortfarande har, för det här är normalt en spillevink. Jag lider med hästen. Det är trots allt så att han varit en stor del av mitt liv i tio år. Just nu är han en slagen hjälte, men jag hoppas innerligt att han löser den här uppgiften också, sa tränaren till facktidningen.

Glädjebeskedet: ”Börjat äta”

Nu kan Olle Alsén lämna lugnande besked om sin stjärna. På sin Facebooksida skriver han att han hoppas få hem M.T. Insider under de närmaste dagarna.

”Positiva rapporter om Insider. Vid senaste undersökningen var allt åter normalt. Fått börja äta i små mängder och förhoppningsvis får vi hämta hem honom inom de närmaste dagarna”.