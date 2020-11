Tränarens glädjebesked: From the Mine mår bättre

From the Mine har charmat trav-Sverige med sina prestationer på V75 under året.

Hästen skulle också startat i lördagens guldfinal på Solvalla, men blev under torsdagen snabbt struken.

Anledningen: Hästen hade drabbats av kolik och kämpade för sitt liv.

”Under natten kom det en vändning”

Men under fredagsmorgonen kommer positiva rapporter om Catarina Norqvists ögonsten.

”Under natten kom det en vändning och han bajsade flera högar. Veterinär Maria kände på honom nyss och förstoppningen som fanns där i går kände hon inte i dag. Nu ska vi ägna oss åt att skämma bort och hålla vår älskling frisk så han kan komma tillbaka lika stark och kaxig som tidigare”, skriver tränaren i ett inlägg på Facebook.

From The Mine har sprungit in över 2,1 miljoner kronor och tagit 22 segrar på karriärens 33 starter.