Tränarens besked: ”Känns fortsatt fin”

När V75 avgjorde på Bollnäs för två veckor sedan fick vi se en imponerande insats av One Kind of Art (V75-7). Via en fantomspurt avgjorde han loppet till sin fördel och han är en av tre betrodda hästar i.

Det avslutande loppet på lördagens kupong. Och tränaren låter nöjd med sin adept.

– Ja, han känns fortsatt fin och jag räknar med att formen är densamma till den här starten, säger Andersson.

Är det rätt av spelarna att han är hårt betrodd trots ett bakspår?

– Det tycker jag. Hästen gör bra lopp varenda gång och nu när han kommit upp i klass behöver det inte vara fel att anfalla bakifrån, det visade han ju senast då han hann fram till seger från sjätte ytter trots att det egentligen borde ha varit omöjligt. Även om vi har spår elva är han så pass bra att man inte kan räkna bort honom. Det blir inga ändringar jämfört med senast, hälsar Oskar J Andersson.

Kanske en spik för de så kallade TV-systemen…?

