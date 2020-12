Tränarens besked: ”Bra segerchans”

(Vill du hellre läsa intervjuerna som e-tidning – klicka här)

V75-1

2 140 METER, VOLT

HETASTE TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Hazyshadeofwinter, A. Eklundh

Perfekt läge ocn en plats bland de tre främsta är inte orealistiskt.

2 M.T.One Wish, U. Ohlsson

Mycket bra från dödens senast!

3 Keystone Bullseye, C J Jepson

– Hon satt fast senast och hon har visat fin form ett längre tag. Spåret är inga problem och hon kommer att göra ett bra lopp och är väl inte helt borta, det blir vanlig vagn, säger Anton Sverre i Björn Goops stall.

4 Up New Moon, S. Persson

– Hon fick gå för tidigt senast men insatsen var fin och formen är rätt bra. Jag tycker att hästen är stabil och det vore passande om hon kom till ledningen initialt. Inga ändringar, säger Eric Martinsson.

5 Papaya Roadrunner, K. Frick

– Jag tror det blir tufft att vinna och är nöjd med en slant, säger Kajsa.

6 Karibian Dreams, P. Ingves

– Hon är ingen icke-vinnare, men man måste köra på chans med henne. Formen är okej och stämmer det blir jag inte förvånad om hon är med på målfotot, säger Karl Stolt.

7 Valkyria K., M. Jakobsson

Känns inte het när det är V75.

8 Dropluggage Racing, K. Oscarsson

Bortvald men har visst kunnande. Med i skrällgruppen.

9 Pastorns Lady, M J Andersson

– Hon fick strykas senast då vi inte hann fram till banan på grund av en trafikolycka. Men hon känns bra och ska inte ha tappat något i form. En platschans bör det väl vara, säger Juhani Partanen.

10 La Plus Belle, P. Untersteiner

– Kändes smidig och fin i första starten för mig, men var lite segare än vad jag förväntat mig. Har säkert gått framåt med det loppet och hon kändes jättefin i ett jobb i måndags. Spåret tror jag inte ska vara några problem och den här gången hänger jag på ett norskt huvudlag och det är nog första gången. Sedan blir det rycktussar också, det hade hon inte senast, säger Christoffer Eriksson.

11 Tullibardin Boe, R L Jansson

– Var jättebra senast. Hon hade ett virus i kroppen i starten innan och hade varit ifrån och det loppet ska föra fram formen ytterligare. Hon kan göra lite själv och kommer att gynnas av det långa upploppet. Hon är ganska snabb från start om hon själv vill och jag tror på en ganska bra chans, säger Richard L.

12 Love No Pain, J. Kontio

– Är stabil och kommer i fin författning. Hästen var lite nedsatt näst senast och jag tror på bra segerchans. Love No Pain känns smidig och fin och är stallets bästa möjlighet i omgången, säger Katja Melkko.

13 Alfredo Sauce, R N Skoglund

– Hamnade illa till senast men svarade för ett bra upplopp. Hon är bra för klassen och båda mina hästar kan sluta bland de tre-fyra främsta med rätt resa, tror Eric Martinsson.

14 Au Revoire Font, C. Fiore

Bäst trea-fyra denna gång?

15 Lovely O.O., R. Bergh

– Hon gick ett bra lopp senast och hon utvecklas lite hela tiden. Nu är det tufft emot och ett jobbigt läge och det är många att runda, säger Dwight Pieters i Robert Berghs stall.

TIDSRANKEN: 14,5: 11 Tullibardine Boe. 14,6: 9 Pastorns Lady. 14,7: 10 La Plus Belle, 15 Lovely OO. Visa mer

V75-2

2 140 METER, AUTO

HETASTE TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Zenato, C J Jepson

Inget hett segerbud trots Jepson.

2 Estreet Simoni, R. Svanstedt

– Drogs med halsbymmer senast. Nu känns han fin och kan vara en outsider. Vi kör nog med jänkarvagn för första gången nu, säger Rickard.

3 Hector Eck, K. Eriksson

– Är jag nöjd med för dagen och han känns fin. Spåret är bra och jag tror på en bra insats och jag blir inte förvånad om han är med där framme och hugger, säger Tomas Malmqvist.

4 Svempa Laday, T. Dalborg

Ingenting för V75-spelarna.

5 Awesome Kronos, J. Untersteiner

– Var jättebra i debuten för mig och har tränat bra efteråt. Han vann på bra vis i Kalmar och ska inte vara sämre nu. Det är min bästa chans på torsdag, säger Johan.

6 The Special Man F., S. Persson

– Fick en tuff inledning senast och kämpade bra. Normalt kan han öppna ganska snabbt bakom bilen. The Special Man F. är stark och bäst över medel- och lång distans. Inga ändringar, säger Eric Martinsson.

7 Worrywart, R N Skoglund

Bara aktuell vid större gardering.

8 Souzy, O J Andersson

– Hade inte startat på ett tag innan senast och jag tycker att hon gjorde ett bra lopp. Hon ska gå framåt, men spåret drar ner förhoppningarna en hel del, säger Anna Björlin.

9 Stern, K. Oscarsson

– Är i fin form och gillar när det är lite längre mellan starterna. Han känns fin i jobben och har fått ett för honom passande läge. Han får i första hand försöka jaga pengar, säger Kevin.

10 Galileo Journey, J. Kontio

– Hästen var troligen nedsatt senast men ska kolla upp honom noga innan loppet och det är lite risk att han stryks. Bakspår är en nackdel och jag ligger lågt. Galileo Journey har fin kapacitet men spets är nog hans bästa position, säger Katja Melkko.

11 Starbec’s A. To Z., A. Svanstedt

– Har startat en del över lång distans och det kan nog passa bra med medel den här gången. Men jag kommer inte att vara lika offensiv nu utan vi får köra på chans och förlita oss till att de andra gör jobbet åt oss. Helt slagen känner jag mig inte men det måste klaffa, säger Anders.

12 Janis Joplin Boko, H. Korpi

– Kändes jättebra 500 kvar senast men det blev fel effekt med norskt huvudlag. Det var tränarens fel, nu blir det öppet huvudlag, säger Hannu.

13 Barnacle, P. Untersteiner

– Han utvecklas hela tiden. Läget visste jag ju om och det är klart bättre än 7,8,11 och 12. En tuff uppgift och många att runda, men hästen är bra för dagen, säger Tomas Malmqvist.

14 Leon Zon, U. Ohlsson

– Spurtade bra senast efter trafikproblem. Han känns fin och det måste klaffa från ett sådant här läge. Han är i fin form, säger Stefan P Pettersson.

15 Guilty Pleasure, E. Leo

– Var mycket bra i de senaste starterna i Finland. Senast släppte jag spets och han var okej. Vi har haft dåliga träningsförhållanden och jag tror på en bättre insats nu. Det är en lite hetare chans än Janis Joplin Boko, säger Hannu Korpi.

TIDSRANKEN: 14,0: 10 Galileo Journey. 14,2: 15 Guilty Pleasure. 14,3: 14 Leon Zon. 14,6: 7 Worrywart. Visa mer

V75-3

2 640 METER, AUTO

HETASTE TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Global Beware, P. Untersteiner

– Skötte sig bra senast på Åby och borde öppna ännu bättre från innerspåret på Axevella. Han kan spåra runt om, säger Johan Untersteiner.

2 Henri Sisu, T. Uhrberg

– Det är en stark och bra treåring. Hästen har haft en febersväng efter förra starten och det är ett litet frågetecken för formen. Lång distans och spår två bakom bilen passar perfekt. Det blir inga ändringar, säger Thomas Uhrberg.

3 Blue Frontline, M J Andersson

Bra form men lite hårdare emot nu. Bara en mittfältare.

4 Rado S.W., M R Johansson

Får inrikta sig på en slant.

5 Kondor Dream, D. Pieters

– Kondor Dream var bra senast och har tävlat bra när jag kört honom. Nu är det tuffare emot, men han är inte så tokig och är under utveckling. Distansen ska inte innebära några problem, säger Dwight Pieters.

6 Pacific Kingdom, R N Skoglund

– Hästen är normalt lite seg men senast var det inget tryck i honom och jag var lite snopen. Efteråt har han hostat och jag tror att det var anledningen till insatsen. Jag hoppas att allt är bra nu och distansen passar. Om allt är normalt borde han sluta långt framme. Inga ändringar är planerade, säger Merete Larsen.

7 No Tender Spot, I. Lindberg

– Var riktigt bra senast och det fanns dessutom krafter kvar i honom. Han har inte provat 2 640 meter tidigare men det känns som en allround häst och det ska inte vara något problem. Han kan öppna bra och borde kunna få en bra position. Han är inte sämre än Ace to Play som jag varit med i V75 med förut och lite förhoppningar har jag. Inga ändringar, säger Isac.

8 Digital Eye, C J Jepson

– Digital Eye galopperade i första starten för oss. Han känns fin i träningen och det är ingen tokig häst. Nu har Calle kört honom en gång och känner honom lite bättre. Spåret är dåligt och det måste klaffa och han är ett platsbud i första hand, säger Anton Sverre i Björn Goops stall.

9 Torte Lini, K. Svedlund

– Var inte som bäst senast och det berodde både på banan och att han var lite ofräsch. Han är behandlad och har fått träna på efter det och känns fin och förberedd. Jag ville ha spår nio eller tio så det känns bra och Axevallas långa upplopp är ett plus. Det blir skor på nu och jag tycker att min ska räknas, säger Kevin.

10 Ture L.A., J. Untersteiner

– Det är i grund och botten en fin häst och han tar ned många till slut. Han har fått en träningsperiod och från det här spåret är det fördel min andra häst. Ture L.A. får smyga med och köras till slut, säger Johan.

11 Dr Byfuglien, S. Koka

Fick ett svårt läge, inget hett bud.

12 Zeolit, J. Kontio

– Zeolit vann helt okörd senast och detta är en riktigt fin häst som har både speed och styrka. Han känns jättefin och har inget emot distansen. Trots att spåret är det sämsta så har jag en häst som kan blanda sig i segerstriden och det långa upploppet är ett plus och jag ändrar inget, säger Jari Åkerfeldt.

TIDSRANKEN: 15,9: 10 Ture L.A. 16,2: 8 Digital Eye. 16,5: 1 Global Beware. 16,6: 2 Henri Sisu, 6 Pacific Kin. Visa mer

V75-4

2 140 METER, VOLT

HETASTE TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Gone With the Wine, O J Östre

– Hästen har aldrig vunnit men känns inte oärlig på något sätt. Formen har bara blivit bättre och bättre på sistone och jag tycker att han borde kunna springa runt 1.15,0 den här gången. I sådana fall behöver han inte vara helt borta, säger Anders Lundström Wolden.

2 Eivissa Av Sveden, N. Edqvist

Sänker tiderna eftersom. Platsskräll.

3 Strong de la Hoya, A. Eléhn

Bara en slantjägare.

4 Lucy Tilia, P. Engblom

– Har varit bra på slutet, hon utvecklas hela tiden. Hon är inte så snabb de första stegen, men bara hon kommer iväg så är hon ganska rask efter 50 meter. Loppet ser öppet ut, klaffar det kan hon säkert vara med där framme, säger Raoul Engblom.

5 Kocsis Boko, U. Ohlsson

– Hade krafter kvar senast. Han är trög och hann inte med när en konkurrent kom farande. Han är under utveckling och känns fin i jobben. Han är säker och lite trög och jag tror på en bra prestation, säger Sophia Olsson Jacobsen.

6 Woudstra, A. Eklundh

Positiv tvåa senast. Ett skrällobjekt.

2 160 m:

7 Ready Trophy, J. Kontio

– Jag var lite besviken på hästen senast men det blev väl långt mellan starterna. Vi har siktat mot det här loppet och han behövde en genom-körare. Jag är inte orolig för formen. Hästen är både startsnabb och lättplacerad och det blir spännande med Jorma Kontio, säger Mikko Aho.

8 Strong Lover, M. Elfstrand

– Känns okej i jobben men varken skor eller läget är någon fördel. Vi får smyga med i ryggar och köra till slut och hoppas att det räcker till en slant. Eventuellt kan det bli norskt huvudlag den här gången, säger Mimmi.

9 Grand Maxim, T. Horpestad

– Grand Maxim har fin form men han vinner ju inte så ofta. Kan han vara trea-fyra är det bra, säger Tom.

10 Air Space, J. Untersteiner

Proffskusk nu och form. Outsiderbud.

11 Ian Boko, H. Korpi

– Det strulade lite på Solvalla senast men hästen kommer att vara förbättrad med täta starter. Däremot är voltstart inte optimalt och det är galopprisk från start. Om han går felfritt förväntar jag mig en fin insats, säger Hannu Korpi.

12 Flirting Diamond, T. Uhrberg

– Har varit mycket bra i de två senaste loppen. I förra loppet fick han tjuvsvar och kommer vi till spets är jag övertygad om att han vinner. Långt upplopp passar och han är bra för klassen men det är ingen snabbstartare. Det finns inget negativt att rapportera och skor är inget problem, säger Thomas.

13 Christer Palema, M J Andersson

Måste visa lite mera.

14 Roc Star Joli, S. Persson

– Var förbättrad senast. Vi gjorde lite ändringar och han blev bättre, men han är klart bäst utan skor. Det är hemmaplan och vi har inget att förlora och kan han få med sig pengar är det bra, säger Sofia Aronsson.

15 Almagest A.C., R. Svanstedt

Svårt läge. Vinst känns långsökt.

TIDSRANKEN: 14,6: 8 Strong Lover. 14,7: 7 Ready Trophy. 15,5: 12 Flirting Diamnond. 15,6: 9 Grand Maxim. Visa mer

V75-5

1 640 METER, AUTO

HETASTE TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Dark Roadster, O J Andersson

– Dark Roadster är i mycket fin form och har ett perfekt läge över passande distans. Han är snabb från start och är lika effektiv i ledningen som i ryggar, det taktiska överlåter jag till Oscar. Jag tror på en bra insats igen och med tanke på läget har jag lite förhoppningar, säger Emma-Sara Sjöberg.

2 Uncle Töll, A. Eklundh

Tyvärr ingen kontakt med stallet. Men hästen är bra varje gång och dessutom allround. Måste räknas!

3 Mas Capacity, J. Kontio

– Han är både stark och snabb och blivit allt stabilare. Motståndet är tufft och vi provar kort distans men jag är optimistisk och känner mig inte slagen, säger Katja Melkko

4 Hector Boko, S. Tinter

– Han var mycket bra vid segern senast och det kändes som en av de roligaste segrarna under hela året. Han är snabb ut och det går inte att bråka med honom utan han får sig själv. Jag vet att Dark Roadster är snabb ut men det lär kosta att svara min häst som bara drar iväg. Jag tror att han springer runt rekordet på torsdag, säger Sybille Tinter.

5 M.T.Nordic Spirit, P. Untersteiner

– M.T.Nordic Spirit har varit ute i ett par montélopp på sistone och gjort det bra. Han är nyttig men får svårt att vinna den här gången. Vi smyger med och tar det vi får, säger Peter Untersteiner.

6 Opalis, K. Kern

– Hon kom aldrig till från svårt läge senast i ett lopp där Eddy West fick bestämma, insatsen var bra. Det kan bli passande för hennes del om det blir hårt tempo och jag tror att hon kan dyka upp långt framme, formen är riktigt bra, säger Sybille Tinter.

7 Four Guys Dream, S. Persson

Hästen ska kunna lite bättre än vad han visat i de två senaste starterna. Spår långt ute doch och behöver lite hjälp på vägen.

8 Il Duce Boko, M. Elias

– Hästen var jättefin från ledningen mot ganska tufft motstånd senast. Han känns bra i träningen men det känns svårt från spår åtta. För att vinna krävs tur. Nu ska Il Duce Boko utrustas med rycktussar och eventuellt halvstängt huvudlag, säger Conrad Lugauer.

9 Man of Steel, L. Sedström

Missgynnas lite av bakspåret. Kan vara en outsider om det stämmer.

10 Enriko Ha, P. Karlsson

– Vi var klart nöjda med insatsen senast. Vi ändrar till en hybridvagn men annars blir det samma som senast. Löser det sig från bakspåret kan han nog plocka en fin slant, säger Anton Sverre i stallet.

11 Quick Lane, J. Untersteiner

– Han är åtgärdad efter senaste loppet, men han visade bra fighting spirit. Högt tempo vore en fördel men det känns åndå som att han är bortlottad den här gången, säger Johan Untersteiner.

12 Miss Silver, R. Bergh

– Miss Silver har full form och trivs nog bättre den här tiden på året. Hon tränar positivt, men spåret är ju tråkigt och det är en tuff uppgift för henne, säger Dwight Pieters i Robert Berghs stall.

TIDSRANKEN: 12,1: 5 MT Nordic Spirit. 12,2: 1 Dark Roadster, 8 Il Duce Boko. 12,3: 11 Quick Lane. Visa mer

V75-6

2 140 METER, AUTO

HETASTE TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Zeta Kronos, C J Jepson

– Var riktigt bra senast och hon ser ut att ha tagit loppet på rätt sätt. Hon är kvick från start och det vore givetvis en fördel om hon kunde ta ledningen. Oavsett så är detta en bra chans utan strul. Vi ändrar inget, säger Anton Sverre i stallet.

2 Gina Mearas, J. Untersteiner

– Gina Mearas har varit fin på slutet och satt fast med sparade krafter i Halmstad. Ni fick hon ett bra läge och jag kommer att ladda från början, säger Johan Untersteiner.

3 Donatella Center, M J Andersson

– Hon var inte som bäst senast men kommer att vara bättre med det loppet i kroppen. Läget är vi så klart nöjda med och jag hoppas att hon duger en bit, men har lite svårt att sätta in henne i loppet. Inga ändringar är planerade, säger Juhani Partanen.

4 Fantasia Sisu, S. Persson

Är nog ute på lite för djupt vatten.

5 Anita Roc, K. Widell

– Är bättre än raden. Senast spurtade hon piggt bakom Zeta Kronos. Hon möter bra hästar igen och slår normalt sett inte Zeta Kronos och Anita Roc är ett platsbud, säger Anton Sverre i Björn Goops stall.

6 Indra’s Secret, R. Bergh

– Indra’s Secret var toppfin senast och kommer säkert att göra ett bra lopp igen och hon är tuff och ska räknas tidigt, tycker Dwight Pieters i Robert Berghs stall.

7 Vikens Fingerprint, O J Andersson

Visat allt bättre form och brukar trivas denna årstid. Får ej glömmas.

8 Miss Åslanda, T. Horpestad

– Hon står hopplöst till och plockar hon en peng är det bra, säger Tom.

9 Sharp Dream, P. Ingves

– Var varken bra eller dålig senast. Hon är tung i kroppen men borde vara rappare med lopp i kroppen. Gick rejält neddövad senast. Nu blir det kanske bara bomull i öronen och ingen huva, säger Johan Untersteiner.

10 Velegance, P. Untersteiner

– Velegance gick helt okej efter tung inledning i Mantorp. Allt är väl efteråt och hon verkar må bra efter senaste loppet, säger Peter Untersteiner.

11 Quen of Trixs, A. Eklundh

Är kapabel i ljusa stunder.

12 Gobi Princess, R N Skoglund

Fin vid spetssegern senast. Annat läge nu och får slå lite ur underläge.

TIDSRANKEN: 13,1: 6 Indra’s Secret. 13,4: 1 Zeta Kronos. 13,5: 2 Gina Mearas, 10 Velegance. Visa mer

V75-7

2 640 METER, VOLT

HETASTE TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Amigo Racer, M. Ivarsson

Klart bra i lördags. Platsrysare igen.

2 Timo Lane, R. Bergh

– Har tränat positivt och satt fast senast. Det är en fin häst som inte ska ha några problem med distansen. Han kommer säkert att göra ett bra lopp, säger Dwight Pieters i stallet.

3 Conrads Janne, R N Skoglund

– Honom körde jag senast och han svarade för ett klart bra lopp. Det är fin styrka i honom och han har rätt inställning. Han kommer säkert att göra ett bra lopp här, säger Dwight Pieters i Robert Berghs stall.

4 Bransbys Juke Box, H. Crebas

Får svårare att skrälla denna gång.

5 Oxidizer, E. Leo

– Fick gå ett rejält slutvarv senast och var bra. Förra veckan gick han ett tuffare jobb och det känns som att han gått framåt. Medel är nog hans bästa distans och spåret blev inte vad jag önskade. Han har varit stressad i volt, säger David Persson.

6 Phoenix Photo, J. Kontio

Pausat, behöver troligtvis loppet.

7 Shapes, C J Jepson

– Fick en ordentlig urblåsare senast med tryck i omgångar. Han har tagit loppet på bra sätt och är fin i jobben. Klaffar det så ska han kunna vara trea-fyra, säger Anton Sverre i stallet.

2 660 m:

8 Waikiki Silvio, P. Karlsson

– Han såg fin ut senast men fick aldrig se dagens ljus. Formen är bra och han hanterar skor även om det inte är något plus. Måste dock ha tur med löpningen för att kunna slåss om segern, säger Anton Sverre.

9 Zenzero Jet, P. Ingves

– Känns väldigt fin och stark i träning. Han har hög kapacitet och jag hoppas det ska flyta bättre nu. Vi har siktat på detta, jag tror på en bra insats, säger Stefan P Pettersson.

10 Twinkle Face, K. Kern

– Hon har vunnit på 1.12,7 över distansen och hon känns fin. Vi hoppas på ett rygglopp och sedan får vi försöka ta så många det går till slut, jag har respekt för de som står 20 meter bakom, säger Sybille Tinter.

2 680 m:

11 Grainfield Aiden, H. Korpi

– På grund av dåliga förhållanden hade jag inte kunnat träna han inför förra starten. Han kommer att vara betydligt bättre nu och hästen är obesegrad efter två lopp på Axevalla. Lång distans är ett plus och nu blir det vanlig vagn, det är inget minus, säger Hannu Korpi.

12 Vagabond Bi, U. Ohlsson

– Hästen svarade för en godkänd insats med skor på hovarna. Han har tränat fint och nu är det lite bättre förutsättningar än senast. Det här blir sista starten innan uppehåll och min känsla är att formen inte är absolut på topp, säger David Persson.

13 Sahara Peyote, H. Halme

– En jättefin häst. Vi siktade på det finska Derbyt och han var bra som trea. Efter det har det strulat och jag vet inte var han står. Får väl ses som en outsider, säger Veijo Heiskanen.

14 Aron Palema, S. Persson

Känns inte segeraktuell denna gång.

2 700 m:

15 Pacific Face, T. Uhrberg

Maler på. Sänker många i rätt form.