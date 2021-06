Tränaren: ”Tror han kan vinna därifrån”

Dagens bästa

6 Global Concept (V64-2, lopp 7) vann debuten på bra sätt och på en riktigt bra tid dessutom. Stall Westholm har gått bra en längre tid och detta ska vara en toppchans på papperet. Och som ensam från ett springspår borde man komma iväg på ett bra sätt från start.

Dagens chansning

1 Comes with Age (V64-1, lopp 6) galopperade senast och gången innan var hon ute i kval till Drottning Silvias Pokal. Så nollorna i raden tar jag inte så hårt på och formen är säkert lika bra som när hon vann för tre starter sedan just på denna bana. Givet bud från bra läge!

Relevanta intervjun

Ulf Stenströmer om 2 Get Ready on Tour (V64-6, DD-2):

– Satt fast senast och hade gott om krafter kvar. Jag hoppas på spets och tror att han kan vinna därifrån. Jänkarvagn denna gång.