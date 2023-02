Hanna har träffat sin prins – och kungen

Namn: Hanna Olofsson.

Ålder: 38.

Bor: Boden.

Yrke: Travtränare.

Familj: Sambo med Joe Larsson. Mamma Gunnel Fredriksson, pappa Lars Olofsson och halvbrorsan Dennis Fredriksson.

Äter: ”Jag gillar tonfisk i alla former. Men mest med mangosalsa, det har blivit min paradrätt”.

Dricker: ”Vatten och vin när det är fest”.

Läser: ”Oj, alldeles för lite skulle jag säga. Men gärna facktidningar, som Illustrerad Vetenskap”.

Tittar på: ”Det blir mest nordiska serier. Senast var det Leif och Billy”.

Idol: ”Min mamma Gunnel, hon är rätt kul även om vi inte alltid kommer överens. Jag tycker mamma är cool. Jag tycker även att Robert Bergh verkar vara en bra hästkarl, jag gillar även Erik Adielsson, han är ett föredöme på många sätt”.

Favoritbana: ”Boden förstås, men det är rätt kul att vinna på Solvalla också”.

Facit som tränare under 2023: 10 vinster, 6 andraplatser och 4 tredjeplatser på 49 starter.

Facit som kusk under 2023: 5 segrar och 2 andraplatser på 16 starter.