Torbjörn Jansson in i Hall Of Fame

I dagarna tillkännagavs det att de två fyrbenta profilerna , Elding och Viking Kronos väljs in i travets Hall Of Fame.

Nu väljs även en av landets största tvåbenta profiler in, nämligen Torbjörn Jansson.

Han tillhör en av landets ledande tränare och körsvenner som har levererat länge på travbanorna. Han hade stora framgångar med hästen Meadow Road på åttiotalet och vann då bland annat Elitloppet.

–Jag fick frågan om jag kört någon bättre häst och så svarade jag att "det har ingen gjort". Det var förstås lite med glimten i ögat, men hästen var utan tvekan en av de bästa i världen, säger han i ett pressmeddelande.

Omtyckt kallblodskusk

Men Torbjörn har fortsatt att leverera även de senaste åren, då som kusk i lopp som Svenskt Travderby, Åby Stora Pris och UET Trotting Masters.

Han gör sig dessutom bra i sulkyn även när det gäller kallblod, där han är mycket omtyckt som kusk.

– Jag har fått köra fina kallblod och sådana som Buaas Stjerna, Bork Rigel och Alm Svarten var alla något alldeles extra. I dag kör jag ofta Solör Stegg och det är en riktig kanon när han är fräsch.

Torbjörn Jansson är sedan 2018 även en av Travets hedersambassadörer. Motiveringen till att han nu väljs in Hall Of Fame hittar du här.