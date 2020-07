Toppform och motståndet är tunnare – men strecken?

Men 71 procent av insatserna. Är det rimligt?

– Jag är ingen spelare, jag tränar, säger Ulf Stenströmer.

– Men senast var Handsome Brad slagen av Vitruvio och Cokstile och tog ett par längder på Moni Viking över upploppet.

– Så det är klart att det är en bra chans och att han ska vara favorit. Men som sagt – streckprocenten kan jag inte ha några synpunkter på.

Harness Racing Update (finns på nätet) innehåller nästan alltid någonting intressant. Och nyligen hade man en mycket läsvärd intervju med Jimmy Takter.

Jag måste citera inledningen:

”We know your father Bo William is generally acknowledged as having been one of the greatest Swedish horsemen ever”.

Men ingen blir profet i sitt eget hemland. Och Bo William är – skamligt nog – ännu inte invald i ”Hall of Fame”.

Jackpot-eländet bara fortsätter. Men de flesta av oss biter ihop. Och laddar en gång till.

Den här gången försöker jag fälla några favoriter. Och börjar med att ta bort de tre från stall Nurmos.

Visst. Någon eller några i trion Cactus (V72), Zidane Grif (V75-5) och Cab Lane (V75-6) vinner kanske och jag får stå där med dumstrut på.

Men stall Nurmos letar fortfarande efter den försvunna stallformen.

Och sex av de sju senaste V75-hästarna har varit oplacerade.

Apropå jackpot – det är märkligt att ATG inte redovisar den eventuella utdelningen på fem rätt.

En annan sak som stör mig.

Redovisningen av de sammanslagna potterna. Eller rättare – bristen på redovisning.

Tas det pengar från någon av poolerna. För att stärka oddsen i en annan pool?

Hur stort är vinstavdraget? Och hur beräknas vinstavdraget?

En annan favorit som jag chansar bort. Tycoon Broline (V75-1).

Visst. Han har kapacitet för att vinna med 30, 40 meter om han går felfritt och spetsar.

Men fakta i målet. Elva starter och sju galopper. Och när han gick felfritt senast var det tomt i tanken sista biten.

Corona har gjort att engelska jockeyer bara får tävla på en bana per tävlingsdag.

Mottagandet?

Ingen som protesterat. Men många av jockisarna vill ha ett fortsatt förbud. För att slippa flänga runt på vägarna.

Någonting för ST att fundera över?

Ivory di Quattro (V75-4) och Wild Love är de bästa hästarna i Ungdomsloppet.

Och när de körs av Mats Djuse respektive Kevin Oscarsson går låset knappast att dyrka upp.

Jag har hållit ögonen på Sweetman (V75-7) sedan han i fjol höstas gladde mig med en seger till 47 gånger.

Nu är det dags att ta betalt igen.

Tolftespåret? Ja, man får inte allt med en nollprocentare...

Men det Sweetman visade senast? Gå in i lopparkivet och titta.

Ibland hugger man i sten. Och jag gjorde det när jag trodde att importer i Derbyt skulle bli ett lyft för galoppen.

Vad det blev? En lekstuga för de rika. Och en dödsstöt för svensk avel.

I söndags vann Bullof Wall Street (USA) före Yoker (Fr) och Grey Flash (USA). Inköpspriserna för de två första strax under miljonen som ettåringar och Grey Flash kostade drygt 1,5 miljon som tvååring.

Vad jag hoppas mest av allt på?

Slut på Corona-gisslet. Så att jag kan gå på trav igen.