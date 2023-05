Tombolan snurrade igen – svälj stoltheten, tack!

Strykning och starförbud

För två veckor sedan strök Daniel Redén en trio som skulle starta på Eskilstuna eftersom han inte tyckte banan passade. Startförbud på tio dagar utdömdes, men togs sedan bort med hänvisning till att tränaren bara tänkte på hästarnas välfärd. En i mina ögon underlig tanke. Betyder det att alla som startade inte gjorde det? Och är inte alla strykningar på grund av det? Har hästen feber så tänker man väl på hästens välfärd och väljer att stryka. Ska man slippa startförbud då?

Tydliga riktlinjer

Detta hoppande fram och tillbaka med startförbud eller ej har satt domarna i en tuff situation. I lördags ströks bland annat Lozano di Quattro från V75 med hänvisning till banförhållandet och ålades inte något startförbud. På Bollnäs senare på kvällen kastade Allowable in handduken på grund av banförhållandet. Först dömdes man till startförbud, sedan togs detta bort. Så uppenbarligen är det som gäller just nu att man får stryka fritt om man som tränare inte gillar banan.

Avstängningstombola

På Bollnäs fick dessutom fyra hästar strykas på grund av transporthinder. Avstängningstombolan gav tre av hästarna startförbud medan en klarade sig utan bestraffning. Dags för svensk travsport att sätta sig ner med Sveriges domarkår och sätta tydliga riktlinjer kring banförhållanden, transporthinder och startförbud? Svälj stoltheten och sätt upp tydliga regler, oavsett snedsteg som tagits i närtid…

Lotterian

”Italiens Elitlopp” avgjordes under måndagen och föga förvånande gick segern till Alessandro Gocciadoro. ”Gul kusk” hade en tredjedel av försöksfältet och fyra av nio hästar i finalen. Starkast var till slut Vernissage Grif, medan elitloppsklara Vivid Wise As hamnade snett på det i tredjespår och slutade i det slagna fältet. Vernissage Grif som var med i Elitloppet i fjol kan dock få svårt att få plats där i år, då Gocciadoro redan har Vivid Wise As klar och har Bengurion Jet som jagar en biljett i Finlandia Ajo till helgen. Dessutom har han jokern Jimmy Ferro B.R. som möter tungviktare i Paralympiatravets final på lördag.

Elitloppskollen

Daniel Redén har sin första elitloppshäst klar efter att Don Fanucci Zet fick helgens rosa biljett. En given inbjudan, om än lite oväntad då ”Fanucci” ju är klar för Finlandia Ajo där en direktbiljett ligger i potten. Hur många Redén-hästar blir det till slut?