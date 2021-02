”Tog en chans – lät honom visa”

Per Lennartssons stall ståtar på med fin stallform och har just nu en segerprocent på 35 under 2021. Även om stallet inte har gjort mer än tjugo starter så talar mycket för att formtränaren inte ska nonchaleras när Romme arrangerar V75 på lördag. Lennartsson lastar fyra hästar och då tror han lite extra på den sjuårige hingsten Hazard Boko.

– Nog är det Hazard som sticker ut lite grann. Han visade samma fina form och kunnande i senaste starten mot hans lite mer underpresterande insats gången innan. Det var lite svårt för mig att bedöma nu hur hästarna känns när jag kör de här hemma. Jag tog en chans och lät honom visa om det bara var en engångsföreteelse eller något annat som inte stämde.

Mycket riktigt var det en engångsgrej i V75-starten på Sundbyholm där han slutade oplacerad. I senaste starten Solvalla vann Hazard Boko på lätta ben.

I söndags fick GS75-tävlingarna ställas in på Örebrotravet på grund av banförhållandena. Landets aktiva kuskar och tränare har det inte lätt med väderomställningen från kallgrader till plusgrader.

Inte kört sen 13 december

Per Lennartsson försöker dock inte lägga alltför mycket energi på det och Hazard Bokos träningsvecka är relativt oberoende vad gäller väderlek.

– Nu blir det bara tio-elva dagar mellan loppen så om han bara joggar lite så gör det inget. Vi ger aldrig våra hästar några hårda träningar en vecka efter ett genomfört lopp. Han kommer att gå ett lättare träningsjobb på torsdag bara för att säkra upp att allt känns som det brukar göra. I övrigt ska han kunna hålla formen.

Per Lennartsson har inte kört travlopp själv sedan den 13 december.

Det efter att han råkat ut för en olycka hemma på gården och ådrog sig en fraktur vid bäckenet. I onsdags på Solvalla var han dock med och värmde sina egna hästar på banan.

– Det var väldigt trevligt. Jag är i princip återställd, inte helt så klart, men nu är jag med och jobbar för fullt. Det känns att vi börjar närma oss om ett par veckor. Vi får se med väder och vind, jag är inte så ivrig att jag har något datum. Det får gå på känsla.