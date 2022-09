Tipset: Lita inte på någon alls

En lyckad jackpotfest

Det var en magisk vecka från start till slut.

Travtugg non stop hela veckan och Solvallas tävlingar kunde sedan bjuda på den fina sport man förväntat sig.

Det blev till slut också en bra bit över 111 miljoner i sjurättspotten på V75. Den stora farhågan under veckan var att ATG skulle veckla ihop sig under ett stort tryck och att starten skulle flyttas fram, eller att många inte skulle få chansen att lämna in.

Personligen upplevde jag dock inte minsta störning och jag har inte heller läst om någon som gjorde…

Gott att ni skötte ert jobb, ATG!

Umåker med ett piggt initiativ

Hur ger vi tränarna bäst förutsättningar för att fylla loppen på våra banor?

Vi måste självklart låta alla komma till tals.

Umåker, med sportchef Håkan Persson i spetsen, tog initiativet att skicka ut en enkät till alla licensinnehavare på banan. Vilka lopp uppskattas och vilka borde skrotas? Kommer det bli fler anmälda om vi kör spårtrappa eller tilläggslopp? Är det värt att köra ett treåringslopp i februari?

Självklart är inte enkäten en facit, men ett piggt initiativ och bara signalvärdet att man bryr sig om de aktivas åsikter och att man vill ha hästar som tävlar på banan är positivt. Ska vi få fler hästar i loppen måste alla dra åt samma håll.

Och Håkans initiativ är åtminstone ett ryck i rätt riktning.

En omtvistad comeback

På Jägersro i tisdags var det sjuåriga stoet Grace Gamble tillbaka på tävlingsbanan. Hon hade tidigare i år förmedlats via stiftelsen Life After Racing, som jobbar med hästar som ska få ett nytt liv utanför tävlingsbanan.

De tidigare ägarna hade dock inte satt permanent startförbud innan flytten och då var det så klart fritt fram att anmäla stoet till lopp rent regelmässigt. Moraliskt kan man dock sätta ett stort frågetecken på starten...

Så tipset blir att inte lita på någon och sätta startförbud på era hästar om ni känner att de gjort sitt på tävlingsbanan!

Grupp 1-seger till svensktränat

Tomas Malmqvist fortsätter sin succésäsong och fick jubla i söndags när hans Intuition vann Prix des Elites på Vincennes.

Ett montélopp för fyraåringar där stoet kunde fylla på kassan med 108 000 euro. Intuition har nu tjänat ca 380 000 euro och det här var andra Grupp 1-segern för säsongen.

Även Christoffer Eriksson tog en tränarseger på Vincennes under söndagen med Hurricane River. Christoffer som dessutom siktar mot Frankrike med stallets stjärna Rackham, som därför fick stå över STL Open, då många lopp i Frankrike inte är öppna för hästar som nått en pallplacering i Grupplopp.

Jägersrogänget tar verkligen för sig nere på kontinenten.

Redén…

Det känns som att man inte kan skriva en sådan här lista denna vecka utan att nämna Daniel Redén.

Visst, hans stjärnförvärv Hail Mary såg lite tveksam ut och åkte dit mot flygmaskinen Brother Bill.

Men en trippel i Kriteriet med Propulsionsonen Xanthis Harvey i spetsen.

På förhand snackades det om en Solvalladominans.

Det visade sig vara en Redéndominans.