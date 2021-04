Tillbaka i Sverige – efter hårda kritiken

Alessandro Gocciadoros tid i Sverige har kantats av skandaler.

Mest uppmärksamhet blev det när en av Gocciadoros lärlingar delade ut två regelvidriga drivningar under en uppvärmning på Örebrotravet.

Eftersom Gocciadoro i egenskap av tränare ansågs ansvarig dömdes han först till sex månaders körbud och en månads anmälningsförbud i Sverige.

Den italienske tränaren valde dock att överklaga beslutet och friades till slut i Svensk Travsports Överdomstol.

Sedan dess har han öppnat en filial på Söderby Gård norr om Stockholm, där han har 15 hästar.

Hoppas på inbjudan till Elitloppet

I dag bekräftar Solvalla att Gocciadoro, efter att ha gått en proffstränarkurs för utländska tränare, numera är tränare på huvudstadsbanan.

– Jag har några väldigt intressanta hästar i Sverige. Ska jag lyfta fram några är det Cash Maker som jag går för Breeders Course och E3 med, Allegra Gifont är siktet mot European Championship for Mares, Bepi Bi får ta sig an Fyraåringseliten och så Vernissage Grif som jag siktar riktigt högt med, säger tränaren till Solvallas hemsida.

Gocciadoro berättar även att han redan i år drömmer om en inbjudan till Elitloppet.

– Det finns ett lopp i världen som jag skulle vilja vinna: Elitloppet! Jag hoppas på en inbjudan till Finlandia Ajo med Vernissage Grif – efter loppet det hoppas jag på en inbjudan till Elitloppet, säger Gocciadoro.