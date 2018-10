Tillbaka efter allvarliga skadan: ”Otroligt fort”

Firecrackers (V86-4) två första lopp har sett minst sagt lovande ut. Båda gångerna har han körts till ledningen och gått undan i överlägsen stil.

– Han har väldigt fin uppfattning för att vara så grön. Han har klarat luriga spår och kommit iväg och bra, han har varit lugn och fin i ledningen och gått med full fart över mål. So far so good! säger Per Lennartsson, som till synes har haft väldigt mycket krafter kvar i sin häst över mållinjen.

– Det har funnits en del kvar. Jag har bara begärt lite av honom sista 200 meterna och då har han verkligen bara stämplat på hela vägen in. Det har känts som att han hade kunnat fortsätta en bra bit till i samma fart.

Stod stilla i tre månader

Men så enkelt som Firecracker har vunnit sina två första lopp har inte hans väg till tävlingsbanan varit.

– Han tränade bra i fjol som tvååring men så fick han en hovbensfraktur i vintras. När det sedan var återkontroll av den visade det sig att han även hade en strålbensfraktur. Det är ovanligt på travhästar och har ingen bra prognos, berättar Per Lennartsson och utvecklar.

– Hovbensfrakturer läker ofta men strålbensfrakturer är annorlunda för där läker inte själva benet utan kroppen bildar en hinna som gör att det håller ihop. Om det går sönder en gång till är det kört.

Firecracker ordinerades boxvila i tre månader och januari till mars fick han finna sig i att stå i princip helt stilla. Ingen drömtillvaro för en häst.

– Första veckorna är det svårt men hästar är sådana att de anpassar sig. Och han stod i utebox vid banan så det var liv hela tiden och mycket för honom att titta på. Vi försökte stimulera honom på så vis.

I april började hästen tränas och i maj gick han tempojobb för första gången efter skadan.

– Vad han hade gjort för att skada sig vet vi inte men nu ser det bra ut. Det har egentligen gått otroligt fort för honom, men han hade varit nere i 25-farter som tvååring så han hade det i sig och repade sig väldigt bra. Han har inga synbara känningar av skadan och det verkar som att han har glömt den.

Upp till bevis

Firecracker har än så länge bara varit ute i voltstartslopp. När han nu ska ut på huvudstadsbanan för tredje gången är det autostart som gäller och för att göra det extra knepigt lottades han till spår åtta, längs ut på startbilsvingen.

– Det blir ett annorlunda upplägg mot de andra starterna. Det måste nog till en rejäl öppning för att komma till position. Jag vet inte hur han klarar bilen men han ska få testa den innan tävlingarna och det skulle förvåna mig om det skulle vara något problem för honom. Han är en sådan häst som i min värld kommer klara det bra. Sedan blir det tuffare hästar när man har vunnit ett par gånger så det är lite upp till bevis.

Ett lopp fullt med orutinerade treåringar är alltid svårtippat. Så även för Per Lennartsson.

– Jag har inte studerat motståndet för fem öre och kan inte riktigt bedöma honom heller. Jag vet inte var botten är i honom. Han kanske springer en 14-tid och vinner från utvändigt ledaren, eller så är han fyra från andra par utvändigt och går inte framåt. Han har varit väldigt bra men än så länge är han bara en vanlig häst som har vunnit två taka och vi kan inte höja honom till skyarna innan vi ser att han duger i tuffare sammanhang.

Topp tre i 16 av 18 starter

Per Lennartsson har även Quite Nice (V86-8) till start under kvällen. Det fyraåriga stoet har gjort två starter efter drygt två månaders uppehåll och senast gjorde hon en mycket fin insats som tvåa i V75.

– Hon är definitivt på rätt väg och hon är stark och tuff på ett sätt men kanske inte lika tuff på ett annat. Jag klagar inte alls på henne för hon gör det bra varje gång men som spelare får man ändå ta en funderare på att hon har lite svårt att vara först. Däremot är hon en perfekt tvilling- och triohäst för hon har bara varit utanför platsen två gånger.

Den här gången startar Quite Nice från spår nio bakom startbilen och Per Lennartsson planerar en mer avvaktande taktik än senast, då hästen fick göra jobbet i spåren under slutrundan.

– Hon möter tuffare hästar den här gången och jag kommer att köra på chans. Skulle det lösa sig och luckan kommer är det klart att man kan lura henne först över linjen men jag går inte på knock i det här loppet.

Ola Johansson, Kanal 75