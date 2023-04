■■ Storloppssäsongen är i antågande och uttagningarna till Paralympiatravet (avd 3) är dagens höjdpunkt på Åby.

Det brukar bli hög utdelning i Mölndal och open stretch (dubbla innerspår att använda sig av på upploppet) är en starkt bidragande orsak.

■■ Det tävlas annorlunda på Åby och avslutningen är mycket öppen.

Spikarna

■■ 6 Bottnas Idol (V75-1) slog på karriärens första galopp (20:e start) i Bronsdivisionsfinalen på Solvalla i lördags, mycket snöpligt med tanke på de höga prispengarna. Han utvecklades mycket under fjolåret och vann ett V75-lopp från ledningen under Stochampionatshelgen på Axevalla. Preben Söviks häst har redan två triumfer under året i travets elitserie och siktet är inställt på ny seger.

Voltstart är en klar fördel jämfört med bilstart och Bottnas Idol är rätt rapp från början, bland annat öppnade han raskt i samband med V75-vinsten i fjol och han klev i väg bra i Sylvesterloppet på Axevalla på Nyårsafton. Prickar Preben någorlunda från springspår är spetschansen god och i ledningen har Bottnas Idol aldrig förlorat. Värsta hotet tror jag är 8 Ture L.A. men han lär som bäst få tredje par invändigt eftersom tränaren Emma-Sara Sjöberg meddelat att hon helst ser att hennes 1 Red Hot Roadster får ett lopp i ryggar.

Bottnas Idol är mycket rejäl och vid senaste segern avslutade han strålande när han avväpnade Like A Boss under V75-finalerna på Solvalla i början av februari. Huvudscenariot är att Bottnas Idol sitter i spets, men han kan även vinna utvändigt ledaren.

Spik!

■■ 10 Beauty Smart Face (avd 6) gjorde en av de värsta insatserna jag såg under fjolåret och jag kommer aldrig att glömmas hennes lopp på Jägersro i juni. Hon låg i sjätte par utvändigt och började röra på sig varvet kvar. Beauty Smart Face flög fram på den bortre långsidan och min klockade visade en bit under 1.10 i ett par hundra meter och hon vann enkelt på 1.13,9 över medeldistans. Det strulade lite under hösten men på sistone har hon kommit tillbaka starkt och årets tre starter har resulterat i lika många segrar. Bakspår passar henne perfekt, i december gick hon i väg felfritt från spår fyra i voltstart i den ogiltiga starten men galopperade i det giltiga försöket.

Från bakspår borde chanserna till felfri gång vara god och motståndet är rätt ljummet.

Värsta hotet 4 Nunja är osäker i voltstart och Beauty Smart Face har kapacitet att vara långt fram i ett årgångslopp under säsongen och är hon lika bra som jag tror rundar hon det här sällskapet.

Christoffer Eriksson är med all rätt mycket förhoppningsfull.

Dragen

■■ Jag är mycket förtjust i 1 Nyras Lars R och det finns mycket utveckling hos fyraåringen. Han vann årsdebuten på speed och senast gick han undan på bra vis från ledningen.

Han är en tänkbar spik i omgången men jag garderar med ett par kapabla motbud.

■■ 2 Rapid Pal har strulat till det för sig på sistone. Han galopperade som hårt betrodd i början av året i ett V75-lopp i Kalmar.

Senast såg han magisk ut före loppet men gjorde bort sig direkt bakom bilen. Han kommer att tävla mer ”dövad” på lördag och felfri är han med och gör upp om segern.

Till runt 15 procent är han ett tidigt bud.

■■ 1 Night Brodde (V75-3) vann ett uttagningslopp till Paralympiatravet i fjol från ledningen. I finalen spetsade han från spår åtta (!) och blev trea bakom Who's Who och Extreme.

Conrad Lugauers mångmiljoner var även med i Elitloppet men galopperade bort pengar på upploppet efter att ha blivit generad av ett körspö.

Night Brodde har inte startat på ett tag men Lugauers hästar brukar inte behöva lopp i kroppen. Eftersom det endast är åtta hästar med i den första deltagningen till vårens första storlopp i Sverige sitter ”alla” i bra position.

Det kan/borde bli ett taktiklopp med lågt tempo första rundan och vid ett sådant scenario blir det inte lätt att fånga in Night Brodde.

■■ 5 Nina Ginto (V75-4) borde vara med spelad än 24 procent. Hon har haft toppform länge och avslutar alltid loppen starkt. Visserligen är hon segerlös i amerikansk vagn efter sju försök, men hon har gjort många bra insatser i ”biken”.

Det är bäddat för en våldsam öppning. 1 Woodbury Wine debuterar i amerikansk vagn och vill till ledningen. 3 Mission Beach är kusligt startsnabb och utifrån testar både 7 Special Topmodel och 8 Special Topsecret.

Nina Ginto gynnas av en utdragen körning om ledningen och slipper hon göra allt för mycket grovjobb kan hon sänka alla i spurten.

■■ Omgångens största favorit är 1 Kentucky River i Silverdivisionen (V75-5). Han kan knappast försvara innerspåret och konkurrenterna borde göra allt de kan för att hålla fast honom en bit ned på innerspår.

Mest spelvärd i loppet är 9 Full Of Muscles och 11 Behind Bars.

Båda startade i lördags på Solvalla och gick i mål med sparade krafter efter invändiga lopp.

Full Of Muscles har ingen rolig rad men formen är på topp och han slår till när som helst. Carl Johan Jepson är mycket vaken och har vasst facit på Åby och på V75. Till två procent är Full Of Muscles är mycket intressant.

Behind Bars är i toppslag men har än en gång ett iskallt utgångsläge.

Han har form att vara med i striden och får rimligtvis snart utdelning på sitt höga kunnande.

■■ I V75-avslutningen finns det gott om fynd och jag garderar rejält. 5 Kövras Joker släppte överraskande ledningen i comebacken – samtliga vinster är tagna i spets. Förutom att han står perfekt inne i klassen har han lopp i kroppen och eventuellt blir det rycktussar för första gången.

I spets kan han hålla ett högt tempo och Kövras Joker är ett tidigt bud.

Christoffer Eriksson har höga tankar om 8 Longgone River. Han var inget extra i årsdebuten men kan vara en helt annan häst i kväll. Väl medveten om att det krävs mycket tur att vinna från spår åtta över kort distans vill jag varna för Longgone River.

Om han är lika bra som Christoffer tror kommer han inte vara spelad många gånger under säsongen till två procent.

Systemtänk

Trots att jag spikar två favoriter finns det absolut värde på min lapp. På Åby blir det annan körning i loppen i och med de dubbla innerspåren som finns att utnyttja för hästarna på innerspår över upploppet.

På banor med open stretch gäller det att vara smart och kuskar som ofta tävlar på Åby har förstås en fördel. Som spelare gäller det att tänka annorlunda. Förutom två spikar går jag kort i V75-3, därmed kan jag måla på med många hästar i några av avdelningarna.

För att få värde på systemet plockar jag bort den klare favoriten 1 Kentucky River i V75-5.

Han har toppchans om han mot förmodan håller upp ledningen eller tidigt kommer ut i slagläge.

Men han har inte startat sedan november och har många väldigt kvicka hästar på utsidan och spetschansen är minimal. Om han inte kommer ut borde det i bästa fall bli tredje par invändigt och lita på att konkurrenterna kommer hålla koll på Per Nordströms häst.

Till 66 procent är han iskall i min bok.

Snacket på stan…

Grundplanen är att 12 Kaxig In (avd 2) ska få ett snällt upplägg i comebacken, säger Johan Untersteiner och gav stallkamraten 11 Smile Silvio fick högre geting betyg (fyra getingar mot tre).

6 Green Mamba (avd 4) är i sitt livs form, säger Marcus Lilius och siktet är inställt på att ge henne ett lopp på rulle.

Favoriten 1 Kentucky River (avd 5) är rejält förberedd och har som snabbast jobbat 1.14,5 full väg tillsammans med Önas Prince. Per Nordström tror inte att han håller upp ledningen.

Christoffer Eriksson sa till mig i veckan att han har fyra fina hästar till start om V75 och bästa chansen är 10 Beauty Smart Face i V75-6.

Han bekräftade även att det blir första starten med norskt huvudlag på 5 Rackham i V75-3.

Systemförslaget

1: 6 Bottnas Idol

2: 1, 2, 3, 11, 12

3: 1, 5, 7

4: 1, 5, 6

5: 2, 5, 9, 11

6: 10 Beauty Smart Face

7: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11